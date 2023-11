DIRETTA STOCCARDA CONEGLIANO/ Video streaming tv: le date della Imoco in Champions League (15 novembre 2023)

DIRETTA STOCCARDA CONEGLIANO: LE DATE

Mentre si avvicina la diretta di Stoccarda Conegliano, possiamo dare uno sguardo agli appuntamenti restanti per le venete in questo girone D della Champions League di volley femminile 2023-2024 che è iniziato con il successo di settimana scorsa contro le belghe del Beveren e prosegue naturalmente stasera a Stoccarda per la prima trasferta di questa stagione. Ricordiamo allora poi che la terza giornata per l’Imoco è fissata per mercoledì 29 novembre, quando le campionesse d’Italia giocheranno sul campo delle polacche del Rzeszow per completare la prima metà di questo girone.

A seguire, ecco naturalmente le ultime tre sfide a campi invertiti, cominciando già da martedì 5 dicembre, quando Conegliano ospiterà al PalaVerde le tedesche dello Stoccarda per quella che sarà la loro ultima partita dell’anno solare nel girone di Champions League e la rivincita della sfida odierna. Si passerà poi al 2024, che porterà ovviamente le ultime due giornate del girone, cioè innanzitutto il match di giovedì 11 gennaio 2024 per il ritorno sul campo del Beveren, mentre appena cinque giorni più tardi, quindi martedì 16 gennaio 2024, ecco la chiusura, quando in Veneto arriveranno ovviamente le polacche del Rzeszow. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA STOCCARDA CONEGLIANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Stoccarda Conegliano non dovrebbe essere garantita, l’appuntamento infatti dovrebbe essere solo con la diretta streaming video di Stoccarda Conegliano sulla piattaforma a pagamento di Euro Volley TV, salvo variazioni di palinsesto.

STOCCARDA CONEGLIANO: IMOCO FAVORITA!

Stoccarda Conegliano, diretta dagli arbitri Ivaylo Ivanov e Ozan Cagi Sarikaya con fischio d’inizio alle ore 19.00 di questa sera, mercoledì 15 novembre 2023, si gioca presso la SCHARRena della città tedesca per la seconda giornata del girone D della Champions League di volley femminile edizione 2023-2024, nella quale sicuramente la A. Carraro Imoco Conegliano sarà una delle maggiori pretendenti al successo finale e per ora possiamo sottolineare che l’avventura è iniziata con il piede giusto, grazie al netto successo di settimana scorsa contro il Beveren.

Per adesso naturalmente non si possono esprimere giudizi, ma certamente Conegliano vorrà rilanciare la sfida alle corazzate turche, a cominciare dal Fenerbahce che eliminò le venete ai quarti di finale della scorsa Champions League. Intanto però si comincia naturalmente affrontando la fase a gironi che oggi ci propone appunto la diretta di Stoccarda Conegliano, secondo appuntamento del gruppo che, oltre alle campionesse d’Italia in carica e alle tedesche dell’Allianz MTV Stoccarda, comprende naturalmente le già citate belghe dell’Asterix Avo Beveren e infine le polacche del PGE Rysice Rzeszow, che saranno ovviamente le avversarie della prossima giornata. Le venete sono la squadra teoricamente più forte del gruppo, ma solo la prima avrà accesso immediato ai quarti di finale, quindi sarà fondamentale continuare con il piede giusto: quali verdetti ci darà la diretta di Stoccarda Conegliano?

DIRETTA STOCCARDA CONEGLIANO: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Stoccarda Conegliano, seconda uscita stagionale in Champions League contro le tedesche che al debutto hanno perso per 3-2 in Polonia, possiamo notare naturalmente che l’Imoco ha già dato notevoli segnali di forza nella prima parte della stagione in tutte le competizioni, ad esempio vincendo la Supercoppa Italiana con un netto 3-1 contro le grandi rivali di Monza ora trasferite ufficialmente a Milano, che a maggio scorso portarono la contesa per lo scudetto fino a gara-5 ma che in questo autunno hanno già perso per due volte contro Conegliano, considerando che le venete hanno bissato la vittoria per 3-1 anche in campionato, per di più al Forum di Assago.

Insomma, al momento il bilancio stagionale di Conegliano è di otto vittorie in altrettante partite giocate: sei su sei in campionato più il successo nella Supercoppa Italiana e appunto la vittoria contro il Beveren al debutto in Champions League, rendimento ulteriormente impreziosito dal fatto che l’Imoco ha già giocato due volte contro Milano e ha pure espugnato il palazzetto di Scandicci, altra formazione che è tra le rivali italiane più pericolose. Insomma, tutto bene finora e l’Imoco vuole logicamente continuare così per non complicarsi pericolosamente la vita in Europa, quindi siamo curiosi di scoprire il verdetto che emergerà della diretta di Stoccarda Conegliano…











