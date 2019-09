Diretta S. Williams Andreescu/ Streaming video tv: la finale femminile, Us Open 2019

Gli Us Open 2019 oggi sabato 7 settembre ci propongono in diretta S. Williams Andreescu, la finale del torneo di singolare femminile: diciamo subito che l’appuntamento sarà alle ore 22.00 della sera italiana naturalmente sul campo centrale dedicato ad Arthur Ashe di Flushing Meadows, a New York. Williams Andreescu scriverà in ogni caso una pagina della storia del tennis: con una vittoria di Serena Williams, la leggendaria tennista americana aggancerebbe a quota 24 nei tornei del Grande Slam Margaret Smith Court, che attualmente detiene il record in solitaria. Si potrebbe dunque scrivere una pagina dello sport mondiale, per di più Serena potrebbe farlo davanti ai suoi tifosi. Dall’altra parte la canadese Bianca Andreescu sogna di compiere un’impresa da leggenda conquistando il primo Slam in carriera: un mese fa proprio Williams e Andreescu si trovarono in finale a Toronto e vinse la canadese, sia pure sfruttando il ritiro di Serena. Oggi come andrà a finire?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA FINALE WILLIAMS ANDREESCU

Ricordiamo che la diretta tv di S. Williams Andreescu, finale femminile degli Us Open 2019, sarà garantita su Eurosport, il canale tematico che è disponibile sia per gli abbonati Sky (numero 210 della piattaforma) sia per chi è abbonato a DAZN. Ricordiamo che sarà garantita anche l’alternativa garantita dalla piattaforma Eurosport Player, per seguire i match in diretta streaming video – con dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone – previo abbonamento al servizio. In più dobbiamo ricordare www.usopen.org, il sito ufficiale del torneo, sul quale troverete informazioni utili sui giocatori impegnati agli Us Open; le relative pagine messe a disposizione sui social network sono in particolare facebook.com/usopentennis e, su Twitter, @usopen.

DIRETTA S. WILLIAMS ANDREESCU: IL CONTESTO

Verso la diretta di S. Williams Andreescu, i temi e le suggestioni garantite da questa partita sono davvero notevoli. Bianca Andreescu, di evidenti origini rumene, in questa stagione ha mostrato progressi eccellenti: la canadese classe 2000 infatti ha vinto due tornei di grandissimo prestigio quali Indian Wells e Toronto e in questi Us Open si sta consacrando ai massimi livelli anche nello Slam. Certo, desta impressione pensare che prima di New York non fosse mai andata oltre il secondo turno nei quattro tornei principali del tennis mondiale, dunque in queste due settimane Andreescu sta vivendo una vera e propria favola sportiva. Se riuscirà a coronarla con il lieto fine, lo scopriremo nella sera italiana: di certo ha idee molto diverse Serena Williams, che deve provare a sfatare la “maledizione” del record del 24° Slam. La statunitense infatti era salita a quota 23 con la vittoria agli Australian Open 2017: da allora ha giocato altre tre finali (Wimbledon 2018 e 2019 e Us Open 2018) ma le ha perse tutte. Oggi ecco la quarta occasione per salire sul tetto del mondo, fare festa a New York naturalmente avrebbe un sapore speciale.



