Diretta/ S. Williams Halep streaming video tv, vincitrice (Finale Wimbledon 2019)

A Wimbledon 2019 oggi sabato 13 luglio è il giorno della finale femminile. In cui si deciderà la vincitrice. L’appuntamento sarà dunque con la partita tra Serena Williams e Simona Halep che designerà la nuova regina del torneo sull’erba di Londra, dopo la vittoria di Angelique Kerber nella scorsa edizione. La diretta Wimbledon 2019 per la finale Williams Halep avrà inizio alle ore 15.00 italiane (le 14.00 locali), naturalmente sul campo Centrale che sarà teatro della sfida decisiva nel tabellone del singolare femminile. Le due semifinali di giovedì ci hanno raccontato di vittorie schiaccianti per Serena Williams e Simona Halep: dunque questo è l’epilogo più giusto, resta solamente da capire se oggi pomeriggio a Wimbledon assisteremo all’ennesimo successo della campionessa americana o se sarà la rumena a sfatare un tabù.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL TORNEO WIMBLEDON 2019

La diretta tv di Wimbledon 2019 sarà trasmessa in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno seguire la finale femminile su Sky Sport Uno (canale numero 201) e Sky Sport Wimbledon (205), con la consueta possibilità di attivare l’applicazione Sky Go per la diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e si può utilizzare su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Il sito ufficiale del torneo naturalmente è un altro punto di riferimento fondamentale.

DIRETTA WIMBLEDON 2019: LA FINALE WILLIAMS HALEP

Sarà una giornata intensa quella che vivremo nella diretta Wimbledon 2019, perché naturalmente scopriremo il nome della vincitrice del torneo femminile con la giusta finale Williams Halep. Abbiamo già accennato alle due semifinali di giovedì, partite che a dire il vero non hanno avuto storia. Serena Williams ha travolto la ceca Barbora Strycova con il punteggio di 6-1, 6-2 in appena 59 minuti di gioco, d’altronde non ha dovuto faticare molto di più Simona Halep contro Elina Svitolina, perché la rumena si è sbarazzata della tennista ucraina con il punteggio di 6-1, 6-3 in 73 minuti di gioco. La stanchezza dunque non dovrebbe essere una variabile, perché Williams e Halep due giorni fa non hanno dovuto faticare troppo. Più faticosi erano stati i quarti, dove Serena Williams aveva ceduto un set alla connazionale Alison Riske mentre Simona Halep era andata al tie-break nel primo set contro la cinese Shuai Zhang, in ogni caso questa finale è meritatissima e oggi si giocheranno il titolo di Wimbledon 2019 le due tenniste che più se lo sono meritato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA