Diretta Saarbruken Leverkusen/ Streaming video tv: sfida impossibile per Kwasniok?

Saarbrücken Leverkusen, in diretta dall’Hermann-Neuberger Stadion di Volklinhen, è la sfida in programma oggi, martedì 9 giugno 2020: fischio d’inizio previsto alle ore 20.45. Dopo la ripartenza della Bundesliga occorsa ormai diversi giorni fa ecco che a riaprire i battenti per il calcio tedesco sono anche le Coppe, la DFB Pokal in primis, di cui oggi si gioca la prima semifinale. La sfida è unica nel suo genere e non solo per la posta in palio: con la diretta Saarbrucken Leverkusen siamo di fatto di fronte a un match senza storia, ma che potrebbe regalarci grande spettacolo. Da una parte abbiamo le aspirine, protagoniste della prima serie e di ritorno da un brutto KO contro i capolisti bavaresi: dall’altra vi saranno i ragazzi di Kwasniok, che sospeso il campionato di 4^ livello della Regionalliga Südwest, sono stati promossi in terza categoria e ora sognano l’impresa. Impresa che suona più come un vero miracolo, anche se il Bayer magari non vanta il miglior stato di forma. Pure però il distacco tra i due club è davvero evidente: ma vedremo che dira il campo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la diretta tra Saarbrucken e Leverkusen non sarà visibile in diretta tv e pure non sono state indicazioni relative a un’eventuale diretta streaming video della partita della Coppa di Germania. Entrambi i club però con dovizia di particolari, terranno aggiornati i proprio fan tramite i rispettivi profili social,

LE PROBABILI FORMAZIONI SAARBRUCKEN LEVERKUSEN

Alla vigilia della diretta tra Saarbrucken e Leverkusen potrebbe non essere cosa facilissima fissare le probabili formazioni per la semifinale della Coppa di Germania. I padroni di casa certo oggi faranno conto solo dei propri titolari per tentare l’impresa contro le aspirine, ma va tenuto conto che i bluneri non vedono il campo dallo scorso marzo, quando il 4^ campionato nazionale è stato interrotto per l’emergenza coronavirus. A conti fatti però Kwasniok potrebbe oggi tornare in campo con il classico 4-4-2, che vede in attacco la coppa con Eisele e Jacob, mentre potrebbe toccare a Mendler, Pederdaj, il capitano Zeitz e Golley un posto nella mediana: nella difesa le certezze saranno al centro del reparto con Zellner e Miotke. Il Leverkusen al contrario, pur non potendo permettersi di sottovalutare un avversario (specie uno che non ha le gambe stanche) dovrebbe oggi dare spazio un po’ alle seconde linee, tenendo comunque sempre a riferimento il classico 3-4-3 finora visto in campo. Per la semifinale di coppa Bosz potrebbe dar respiro a Hradecky tra i pali, mettendo Ozcan: in difesa sarebbero però confermati Dragovic, Bender e Tapsoba. Per la mediana si candidano invece Wendell, Demirbay, Aranguiz e Paulinho: sarà poi possibile conferma per Alario prima punta.

QUOTE E PRONOSTICO

Come riferito prima pare un match impossibile per i padroni di casa: non esitiamo a dare agli ospiti il favore del pronostico. Per la diretta Saarbrucken Leverkusen anche la Snai nell’1×2 assegna a 16.00 il successo dei bluneri e a 1.14 la vittoria delle aspirine: il pari vale 9.00.



