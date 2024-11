DIRETTA SAINT-NAZAIRE PERUGIA: PAROLA A HERRERA

Mentre si avvicina la diretta Saint-Nazaire Perugia, possiamo tornare al debutto di settimana scorsa in Champions League, che ha visto una ottima vittoria per 3-0 di Perugia. Tra i protagonisti migliori c’è stato sicuramente Jesus Herrera, che ha chiuso il match con 14 punti, un ace e due muri. Ecco perché è stato scelto anche per la dichiarazione ufficiale post-partita per il sito della società umbra: “Questa per me è stata una settimana veramente buona, ho fatto un bell’allenamento spingendo sempre di più e quindi Angelo (l’allenatore Lorenzetti, ndR) mi ha dato la possibilità di giocare come titolare e ho fatto tutto quello che potevo fare”, ha detto Herrara.

Il giocatore della Sir Sicoma Monini aveva poi completato la sua analisi così: “Non abbiamo giocato la miglior partita che potevamo fare, ma la partita che serviva per andare avanti tranquillamente con tre punti conquistati. Adesso comincia la stagione più faticosa ma la più bella perché hai meno riposo, ma hai più partite quindi sei in un momento in cui puoi sfruttare al massimo tutto il tuo potenziale”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SAINT-NAZAIRE PERUGIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE

Per la prima trasferta stagionale in Champions League sono particolarmente utili le info che ci ricordano come la diretta Saint-Nazaire Perugia in tv non sarà garantita nel senso classico del termine, ma il match sarà comunque visibile grazie alla diretta Saint-Nazaire Perugia in streaming video fornita dalla piattaforma DAZN per i propri abbonati, come per tutte le partite delle italiane nella manifestazione.

SAINT-NAZAIRE PERUGIA: UMBRI FAVORITI IN FRANCIA

Seconda settimana consecutiva in compagnia della Champions League di volley maschile, la diretta Saint-Nazaire Perugia ci farà compagnia dalle ore 20.00 di questa sera, martedì 19 novembre 2024, dalla città del dipartimento della Loira Atlantica. Non a caso i padroni di casa si chiamano Saint-Nazaire VB Atlantique, anche se questa sera saranno attesi da un compito decisamente impegnativo dal loro punto di vista nella diretta Saint-Nazaire Perugia, perché gli umbri partono sicuramente favoriti anche con il fattore campo a loro avverso.

La Sir Sicoma Monini Perugia è d’altronde campione in carica di quasi tutto, ad eccezione proprio della Champions League: sarebbe bello colmare questa lacuna, il cammino naturalmente sarà lunghissimo ma è iniziato con il piede giusto settimana scorsa, con la netta vittoria casalinga per 3-0 contro i cechi del Ceske Budejovice. Anche la seconda giornata presenta un impegno che dovrebbe essere ampiamente alla portata, siamo comunque giustamente curiosi di scoprire che cosa ci potrà riservare la diretta Saint-Nazaire Perugia…

DIRETTA SAINT-NAZAIRE PERUGIA: I TEMI DEL GIRONE D

La diretta Saint-Nazaire Perugia sarà quindi valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League nel gruppo D, ed è giusto rendere merito ai transalpini, che settimana scorsa si sono resi protagonisti di una vittoria di notevole spessore, dal momento che il Saint-Nazaire ha espugnato per 2-3 il campo dell’Halkbank Ankara, cambiando dunque le gerarchie teoriche del girone, che potevano assegnare proprio ai turchi il ruolo di principali avversari per Perugia, che invece è già solitaria al primo posto della classifica.

Naturalmente oggi capiremo già molto di più: una vittoria esterna lancerebbe già in fuga solitaria Perugia, altrimenti la situazione potrebbe farsi più complicata. Le aspettative sono d’altronde molto alte, come è anche normale che sia per chi porta sul petto il tricolore, ha vinto l’ultimo Mondiale per Club ed è detentore anche della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana, il primo trofeo stagionale già messo in bacheca dalla Sir. Oggi c’è una grande occasione per porre una serissima ipoteca sul girone già alla seconda uscita, che cosa ci dirà dunque la diretta Saint-Nazaire Perugia?