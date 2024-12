DIRETTA SALERNITANA BRESCIA, COLANTUONO VUOLE TORNARE A VINCERE

La diciottesima giornata di Serie B si apre all’Arechi con la diretta Salernitana Brescia in campo alle 20,30 di venerdì 20 dicembre 2024. La sfida è tra due squadre in difficoltà che cercano i tre punti per provare a svoltare questa stagione e si giocano la permanenza in questo campionato. La Salernitana di Colantuono arriva da due partite senza vittoria ed è reduce dall’1 a 2 in casa contro la Juve Stabia. Male anche il Brescia di Bisoli che non vince una partita da cinque giornate e si trova all’undicesimo posto con soli tre punti di vantaggio sulla zona playout.

DIRETTA SALERNITANA BRESCIA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Vedere la diretta Salernitana Brescia sarà possibile sia su DAZN che con Amazon Prime Video che trasmetterà il match. Sarà anche possibile seguire la nostra diretta testuale che vi racconterà le migliori azioni di questa partita con aggiornamenti costanti

SALERNITANA BRESCIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Prima di scendere in campo con per la diretta, andiamo a vedere quali sono le probabili formazioni in vista di questo match. La Salernitana di Colantuono si baserà ancora sulla difesa a tre con Bronn, Ferrari e Jaroszynski a difendere la porta del capitano Sepe. Stojanovic e Ghiglione saranno i due esterni mentre Maggiore e Amatucci agiranno in mediana. Verde e Soriano saranno i due trequartisti a sostegno dell’unica punta Simy.

Difesa a tre anche per il Brescia di Bisoli che si affiderà a Papetti, Adroni e Cistana per difendere la porta di Lezzerini. Dickmann e Corrado saranno i due esterni mentre Bisoli e Verreth saranno in mediana. Sulla trequarti agirà Galazzi a sostegno di Borrelli e Moncini come punte.

SALERNITANA BRESCIA, LE QUOTE

Passiamo alle quote della diretta Salernitana Brescia utilizzando le proposte di William Hill. I campani partono favoriti e la loro vittoria è data a 2,10 contro il 2 per i lombardi a 3,40 e il pareggio X a 3,20.