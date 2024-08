DIRETTA SALERNITANA CITTADELLA, MARTUSCIELLLO CERCA I PRIMI TRE PUNTI ALL’ARECHI

Ricomincia la Serie B e lo fa all’Arechi di Salerno con la diretta Salernitana Cittadella che vedrà le due squadre affrontarsi per i primi tre punti della stagione. Sabato 17 agosto dalle 20.30, scenderanno in campo due squadre in cerca dei tre punti per iniziare al meglio il campionato e puntare subito alla promozione in Serie A. La Salernitana è reduce dalla vittoria ai rigori ed in rimonta contro lo Spezia dove si è distinto Dia per una doppietta e la forte contestazione con i tifosi.

Sconfitta ma buoni segnali anche dal Cittadella che ha perso 2 a 1 contro il Sassuolo ma ha mostrato qualche idea interessante in vista di questa stagione. I veneti arrivano dal 14esimo posto della passata stagione e vorranno migliorare questo risultato puntando ad un posto nella zona playoff oltre che ad una salvezza tranquilla.

DIRETTA SALERNITANA CITTADELLA STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La Serie B riparte dopo una lunga trattativa sui diritti televisivi, che è stata vinta da DAZN. Quest’ultima trasmetterà tutte le partite del campionato, inclusa Salernitana Cittadella, che sarà disponibile in streaming per tutti gli abbonati alla piattaforma o con la consueta diretta testuale sul nostro sito, per aggiornamenti costanti sugli eventi più importanti del match.