Diretta Salernitana Fermana/ Streaming video tv: quarta amichevole per i granata

DIRETTA SALERNITANA FERMANA: QUARTA AMICHEVOLE PER CASTORI

Salernitana Fermana è in diretta da Cascia, dove la società amaranto sta disputando il suo ritiro: si parte alle ore 17:30 di giovedì 29 luglio per quella che è la quarta amichevole estiva nel precampionato della neopromossa. Che ha rischiato di veder vanificata la grande corsa degli ultimi mesi: a causa della posizione di Claudio Lotito, formalmente proprietario del club e come sappiamo della Lazio, la Salernitana si è vista rifiutare il primo trust per l’iscrizione alla Serie A, ma alla fine si è tutto risolto e così Fabrizio Castori, confermato come allenatore, torna nella massima serie.

Di fronte oggi avrà una squadra, la Fermana, che ripartirà ancora una volta dal campionato di Serie C: i marchigiani nelle ultime stagioni hanno onorato la partecipazione alla terza divisione pur senza fare faville, anzi più che altro hanno sempre dovuto guardarsi le spalle per evitare guai peggiori (e riuscendoci senza troppi patemi, va detto anche questo) ma ora ci riproveranno per un posto in zona playoff e il ritorno in una Serie B conosciuta anni fa. Aspettando che la diretta di Salernitana Fermana prenda il via, proviamo a fare un rapido quadro della situazione leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA SALERNITANA FERMANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non dovrebbe essere possibile assistere alla diretta tv di Salernitana Fermana, che dunque non potrà essere seguita dagli appassionati; non avremo a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video per questa partita amichevole, dunque per le informazioni utili ci si potrà rivolgere agli account ufficiali che le due società mettono a disposizione (con consultazione libera) sui social network, in particolar modo consigliamo le pagine di Facebook, Twitter e Instagram.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA FERMANA

Salernitana Fermana dovrebbe essere affrontata da Castori con il 3-5-2: in campo potrebbe esserci anche il nuovo arrivato Ruggeri, in prestito dall’Atalanta, che si prenderebbe il ruolo di laterale sinistro. In porta Belec o Guerrieri, poi in difesa Bogdan e Strandberg possono fare compagnia a Gyomber ma qui bisogna considerare anche Veseli e Valerio Mantovani come Aya, dunque le soluzioni sono tante e in questo momento il tecnico vuole far girare tutti gli effettivi. A centrocampo capitan Di Tacchio potrebbe avere il comando delle operazioni; tra le altre mezzali possiamo considerare Schiavone e Capezzi, così anche Coulibaly e Cavion senza dimenticarsi di Obi e un Firenze che darebbe un assetto maggiormente offensivo. Zortea farà l’esterno destro, davanti invece spazio a Giannetti e Kristoffersen, oppure Djuric e Cernigoi: sicuramente la rosa della Salernitana andrà sfoltita prima che inizi il campionato di Serie A.

