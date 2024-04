DIRETTA/ Salernitana Fiorentina video streaming tv: la storia ci parla di 17 episodi (Serie A, 21 aprile)

DIRETTA SALERNITANA FIORENTINA: I TESTA A TESTA

La diretta di Salernitana Fiorentina mette l’una contro l’altra due formazioni che quest’oggi si affronteranno per la diciottesima volta. Le statistiche sorridono maggiormente alla Fiorentina nei precedenti 17 scontri. Le vittorie della squadra viola sono 10 mentre i successi campani quattro con le restanti tre partite terminate in parità. Nel 1998 la Fiorentina si è imposta con il risultato di 4-0; due anni più tardi fece ancora meglio con 5 reti di scarto.

DIRETTA/ Torres Cesena (risultato 1-0) video streaming tv: Scotto la sblocca! (21 aprile 2024)

Dopo un lungo percorso senza mai affrontarsi tra il 2005 e il 2020, Salernitana e Fiorentina tornano nuovamente in campo in serie A. L’esito è ancora per viola con il risultato finale di 4-0. Nel tabellino i nomi di Bonaventura, Maleh e due volte Vlahovic. Salernitana che riuscì a vendicarsi la partita successiva. Vittoria sotto i nomi di Djuric e Bonazzoli che portano i tre punti davanti al pubblico dello stadio Arechi. L’ultima partita giocata tra le due squadre ha visto trionfare in maniera netta e decisa la Fiorentina. Nel tabellino le firme di Beltran, Sottil e Bonaventura. (Marco Genduso)

Udinese, Cioffi: l'esonero è vicino/ Quattro nomi per la panchina: Semplici o suggestione Cannavaro?

DIRETTA SALERNITANA FIORENTINA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Non ci sono molti modi per seguire la diretta di Salernitana Fiorentina, infatti la Serie A è una esclusiva della piattaforma di streaming online di Dazn, che infatti l’abbonamento a questa piattaforma è l’unico modo per seguire il match. In alternativa la si può commentare insieme su questa pagina.

SALERNITANA FIORENTINA: AMARANTO ORMAI CONDANNATI

Un aperitivo calcistico degno di nota quello che vivremo nella diretta di Salernitana Fiorentina, sfida della 33esima giornata di Serie A che avrà la sua ora X oggi 21 aprile alle ore 18.00. I campani dovranno tirare fuori l’orgoglio nonostante si trovino all’ultimo posto in classifica.

Vincenzo Italiano, bacio a Vanessa Leonardi in diretta?/ La Fiorentina smentisce: "Fitta conversazione"

Anche se la salvezza sembra essere un obiettivo molto difficile da raggiungere, la squadra può comunque regalare spettacolo e lottare fino all’ultimo minuto. Tuttavia, vengono da una sconfitta per 4-1 contro la Lazio e cercano di riscattarsi di fronte ai propri tifosi. La Fiorentina è decima in classifica e viene da un pareggio per 1-1 contro il Genoa in casa.

DIRETTA SALERNITANA FIORENTINA: PROBABILI FORMAZIONI

Spostiamoci sulle probabili formazioni della diretta di Salernitana Fiorentina cercando insieme i possibili protagonisti di questo match: per la Salernitana, impossibile non vedere Maggiore nel centrocampo. Il giocatore azzurro è dotato della capacità sia di recuperare il pallone che di mettere in porta i suoi compagni, offrendo equilibrio e pericolosità nella fase di transizione.

Per Italiano e la sua Viola, ci si aspetta la presenza di Ikone. Il giocatore arriva da due gol consecutivi nelle scorse due giornate, dimostrando di essere in una forma smagliante e pronto a fare la differenza anche in questa partita.

SALERNITANA FIORENTINA, LE QUOTE

Come di consueto presentiamo in rassegna le quote della diretta di Salernitana Fiorentina, prese dal sito della Snai: la vittoria campana è data a 6,2 mentre quella Viola a 1,65. Il pareggio invece porterebbe una quota di quattro sull’importo scommesso.











© RIPRODUZIONE RISERVATA