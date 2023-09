DIRETTA/ Salernitana Frosinone video streaming tv: precedenti equilibrati (Serie A, 22 settembre 2023)

DIRETTA SALERNITANA FROSINONE: TESTA A TESTA

La diretta della sfida Salernitana Frosinone presenta due squadre dai destini opposti in questo inizio di campionato. Ciociari a quota 7 punti mentre i granata con soltanto 2 all’attivo. Dando uno sguardo ai testa a testa tra le due formazioni, si notano ben 17 scontri. Lo score al momento sorride all’equilibrio con ben 7 risultati di pareggio in 17 partite giocate. Sono 5 testa le vittorie per le due formazioni. L’ultimo scontro, dal punto di vista cronologico, seppur non ufficiale in quanto amichevole e stato giocato quest’estate con il risultato di pareggio (1-1).

Video/ Salernitana Torino (0-3) gol e highlights: Radonjic trascina la compagine di Juric (18 settembre 2023)

Ad aprire le danze Gelli del Frosinone, per chiudere Valencia della Salernitana. Per assistere all’ultimo match ufficiale tra queste due formazioni, occorre andare indietro fino al 2021, era il campionato di Serie B, la Salernitana si imponeva all’Arechi con il risultato di 1-0 con la rete di Cicirelli in uno stadio chiuso a causa delle limitazioni COVID-19. (Marco Genduso)

Diretta/ Salernitana Torino (risultato finale 0-3): doppietta per Radonjic (18 settembre 2023)

DIRETTA SALERNITANA FROSINONE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dove sarà possibile seguire la sfida in diretta tra Salernitana e Frosinone? La partita non sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, non essendo tra le tre selezionate per questo turno valido per la 5^ giornata: l’unico appuntamento con la partita di Serie A sarà dunque sulla piattaforma DAZN, che come noto fornisce tutte le gare del massimo campionato di calcio ai suoi clienti. Si tratterà di una visione di Salernitana Frosinone in diretta streaming video; dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure, in alternativa, utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

DIRETTA/ Roma Frosinone Primavera (risultato finale 3-2): vittoria tirata dei giallorossi (18 settembre 2023)

LA PRESENTAZIONE

Salernitana Frosinone, in diretta venerdì 22 settembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Arechi di Salerno, sarà una sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie A. In La Salernitana ha inaugurato la nuova stagione con l’obiettivo primario di garantirsi una tranquilla permanenza nella Serie A. Il cammino della squadra granata è iniziato con una vittoria nella Coppa Italia, ma in campionato il rendimento è stato al di sotto delle aspettative, raccogliendo solo 2 punti nelle prime quattro partite. Questa situazione ha sollevato interrogativi anche sulla posizione dell’allenatore portoghese, culminando con una sconfitta interna per 3-0 contro il Torino nell’ultimo turno di gioco.

D’altro canto, il Frosinone ha iniziato la stagione con l’obiettivo principale di garantirsi la permanenza in Serie A dopo la promozione ottenuta l’anno scorso, quando ha dominato la Serie B. Anche se c’è stato un cambio in panchina, con l’arrivo di Eusebio Di Francesco al posto di Fabio Grosso, l’inizio di campionato è stato promettente, con 7 punti conquistati nelle prime quattro partite. Nell’ultimo turno, la squadra ha addirittura ottenuto una esaltante vittoria in rimonta per 4-2 in casa contro il Sassuolo.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA FROSINONE

Le probabili formazioni della diretta Salernitana Frosinone, match che andrà in scena allo stadio Arechi di Salerno. Per la Salernitana, Paulo Sousa schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Bohinen, Legowski, Bradaric; Kastanos, Candreva; Botheim. Risponderà il Frosinone allenato da Eusebio Di Francesco con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Caso.

SALERNITANA FROSINONE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Salernitana Frosinone, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria della Salernitana con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Frosinone, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.00.











© RIPRODUZIONE RISERVATA