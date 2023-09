DIRETTA SALERNITANA TORINO/ Video streaming tv: sedici incroci in 27 anni (Serie A, 18 settembre 2023)

DIRETTA SALERNITANA TORINO: I TESTA A TESTA

I testa a testa di Salernitana Torino ci aiuteranno a capire meglio che partita sarà tra i campani e i piemontesi. Dal 1996 ad oggi sono state sedici le gare tra le due squadre con la 7 vittorie per il Torino, 5 per la Salernitana e 4 pareggi. In Campania sono state giocate otto di queste sedici con la Salernitana che nelle ultime quattro ha saputo conquistare solamente due punti: 0-0 nel 2004 e 1-1 a gennaio di quest’anno. Nel mezzo due successi del Torino, uno per 3-0 e l’altro di misura nel 2022 targato Belotti su rigore.

L’ultima vittoria all’Arechi della Salernitana contro il Torino è quella della 25esima giornata di Serie B 2003/2004 quando per 2-0 i padroni di casa riuscirono ad imporsi. Per trovare due partite vinte di fila in casa col Torino da parte della Salernitana bisogna prendere in questione l’anno solare 1997 quando un doppio 2-1 fece gioire due volte in un anno i tifosi di Salerno.

(aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA TV SALERNITANA TORINO STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Salernitana Torino sarà visibile in esclusiva su DAZN. Il servizio streaming fornirà la copertura dell’evento anche in diretta tv grazie all’applicazione visibile su smart tv e a Zona Dazn, servizio attivabile sul proprio account e visibile sui canali dedicati Sky. Ricordiamo che per fruire degli eventi DAZN sarà necessario sottoscrivere un abbonamento.

La diretta streaming di Salernitana Torino è trasmessa unicamente sull’applicazione DAZN che potrà essere visibile su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, computer e console di gioco.

SALERNITANA TORINO: SFIDA TUTTA GRANATA

La diretta Salernitana Torino, in programma lunedì 18 settembre alle ore 18:30, racconta di un match tra due squadre che hanno iniziato in maniera altalenante. I campani nel loro match d’apertura erano riusciti a strappare un prestigioso pareggio all’Olimpico di Roma fermando gli uomini di Mourinho sul 2-2 grazie a due prodezze di Antonio Candreva. La giornata successiva un altro pareggio, questa volta in casa contro l’Udinese, riacciuffando la rete di Samardzic in virtù del definitivo 1-1 firmato Dia. Nella prima sfida di settembre però è arrivato il primo ko stagionale vale a dire nella trasferta di Lecce dove il guizzo di Krstovic e il rigore di Strefezza sono valsi i tre punti ai pugliesi.

Anche il Torino ha iniziato la propria Serie A con il segno X, uno scialbo 0-0 contro il Cagliari tra le mura amiche dello Stadio Grande Torino. La settimana dopo un pesante 4-1 a San Siro contro il Milan ha fatto sorgere qualche dubbio sulla squadra di Juric, reputata troppo poco pronto in questo inizio di stagione dopo 180′ poco entusiasmanti. Il livello non si è alzato esponenzialmente nemmeno contro il Genoa, ma la magia di Radonjic al 94′ è bastata per consegnare i primi tre punti della stagione al Torino che ora si trova ad avere due punti in più della Salernitana.

SALERNITANA TORINO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Salernitana Torino vedono i padroni di casa schierarsi col 3-4-2-1. Ochoa tra i pali, la difesa che Paulo Sousa sembrerebbe voler mandare in campo è composta da Lovato, Gyomber e Pirola. Sugli esterni Mazzocchi e Bradaric forniranno la spinta necessaria mentre in mediana Legowski e Coulibaly si prenderanno cura delle vie centrali. Sulla trequarti Candreva e Kastanos mentre in attacco, a sostituire l’assente Dia, ci sarà verosimilmente Botheim.

Risponde il Torino col 3-5-2 firmato Juric. Assetto difensivo classico per i granata con Milinkovic-Savic in porta e il trittico Schuurs-Buongiorno-Rodriguez davanti al gigante serbo. A centrocampo Lazaro titolare al posto di Bellanova, Ricci mezzala destra, Vojvoda sul lato opposto e Vlasic che dovrebbe giocare esterno a sinistro. Il metronomo sarà Ilic che parte favorito su Tameze. Davanti si vede la coppia titolare con Duvan Zapata e Sanabria, recuperato e pronto a ricoprire il ruolo di seconda punta.

SALERNITANA (3-4-1-2): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Legowski, Bradaric; Kastanos, Candreva; Botheim.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Lazaro, Ricci, Ilic, Vojvoda, Vlasic; Zapata, Sanabria.

SALERNITANA TORINO, QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Salernitana Torino danno la squadra di Juric a 2.20. Secondo bet365, la vittoria dei campani è a 3.60 mentre il pareggio a 3.25.

Ci saranno più di 2 gol? La quota relativo all’Over 2.5 è quotata 2.20 contro l’1.66 del segno opposto. Per i bookmakers, tra Gol e No Gol, sembra più fattibile quest’ultima opzione a 1.80 rispetto all’1.95 della prima scelta. Il primo gol di Zapata con la maglia del Torino, solo accarezzato nel match contro il Genoa, è a 3.10. A 5 invece lo squillo di Candreva.











