DIRETTA SALERNITANA INTER/ Video streaming tv: dominio nerazzurro in passato (Serie A, 30 settembre 2023)

DIRETTA SALERNITANA INTER: TESTA A TESTA

La diretta dell’incontro tra Salernitana Inter pone di fronte due formazioni che nella loro storia si sono affrontate solamente in sei circostanze. Inter che ha avuto la meglio quattro volte su sei con in due circostanze realizzando la bellezza di 5 gol. Primo scontro giocato nel 1998 con vittoria dell’Inter per 2-1; gara di ritorno che sorrise ai campani che si imposero 2-0. Dopo 22 anni di assenza le due formazioni tornano contro l’una all’altra e il risultato è un sonoro 0-5 per l’Inter, grazie alle reti di Perisic, Dumfries, Lautaro Martinez, Sanchez e Gagliardini.

Gara di ritorno che presenta la stessa storia con la tripletta realizzata dall’argentino Lautaro Martinez e la doppietta del bosniaco Dzeko. Scorso campionato che ha evidenziato una vittoria per l’Inter con i gol di Lautaro Martinez e Nicolò Barella mentre al ritorno la Salernitana ha bloccato l’Inter sul pareggio grazie al gol dell’ex Antonio Candreva che ha risposto al vantaggio iniziale interista di Gosens. (Marco Genduso)

SALERNITANA INTER STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Salernitana Inter sarà visibile in esclusiva su DAZN. Il servizio streaming fornirà la copertura dell’evento anche in diretta tv grazie all’applicazione visibile su smart tv e a Zona Dazn, servizio attivabile sul proprio account e visibile sui canali dedicati Sky. Ricordiamo che per fruire degli eventi DAZN sarà necessario sottoscrivere un abbonamento. La diretta streaming di Salernitana Inter è trasmessa unicamente sull’applicazione DAZN che potrà essere visibile su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, computer e console di gioco.

NERAZZURRI PER IL RISCATTO

La diretta Salernitana Inter, in programma sabato 30 settembre alle ore 20:45 allo stadio “Arechi” di Salerno, sarà un match valido per la settima giornata del campionato di Serie A. Per i padroni di casa sarà una sorta di ultima spiaggia vista la classifica deficitaria che li vede a quota tre punti in sei gare e ancora a secco di vittorie. Ma neanche i nerazzurri potranno permettersi passi falsi: la sconfitta casalinga contro il Sassuolo ha permesso, infatti, al Milan di agganciare la vetta della classifica.

SALERNITANA INTER, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Salernitana Inter, sfida in programma sabato 30 settembre allo stadio “Arechi” di Salerno. Tra i padroni di casa fuori causa Coulibaly e Ikwuemesi ma dovrebbe tornare dal primo minuto Dia, già entrato a gara in corso a Empoli. Per i nerazzurri, invece, solite rotazioni ad opera di mister Simone Inzaghi che, per questa sfida, potrebbe riproporre De Vrij e Pavard dall’inizio.

SALERNITANA INTER, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Salernitana Inter danno per favorita la squadra di mister Simone Inzaghi con il segno 2 proposto a 1.40. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 1 equivalente alla vittoria dei granata è dato a 7.50 mentre il pareggio si gioca a 4.75.











