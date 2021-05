DIRETTA/ Salernitana Monza video streaming DAZN: una storia ricca

DIRETTA SALERNITANA MONZA: TESTA A TESTA

Sono parecchi i precedenti di Salernitana Monza, una partita che ha avuto 10 incroci soltanto negli anni Cinquanta quando le due squadre erano avversarie in Serie B. Da lì, più nulla fino al 1997 ancora nel campionato cadetto; in generale possiamo dire che l’equilibrio regna sovrano, infatti abbiamo 7 vittorie a testa ma bisogna anche notare che i brianzoli ne hanno ottenute 5 nel periodo che risale a 65-70 anni fa, per poi avere solo due affermazioni, entrambe casalinghe, nel settembre 2000 e nel febbraio 2006, quest’ultimo contesto riguardante la Prima Divisione Lega Pro. La Salernitana nel 2014 aveva anche strappato la Coppa Italia Lega Pro al Monza, vincendo al Brianteo la finale di andata e pareggiando 1-1 al ritorno; la sua ultima vittoria casalinga è dell’ottobre 2010 con i gol segnati da Lorand Szatmari e Matteo Legittimo, mentre per trovare l’ultima volta in cui il Monza si è imposto fuori casa dobbiamo tornare al dicembre 1955, quando la rete decisiva l’aveva timbrata Aurelio Milani al terzo minuto di gioco, e sulla panchina della squadra lombarda sedeva Pietro Rava. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SALERNITANA MONZA: BROCCHI SENZA GLI 8 “FUGGITIVI”

Salernitana Monza, in diretta dallo stadio Arechi di Salerno alle ore 14.00 di oggi pomeriggio, sabato 1 maggio 2021, sarà sicuramente il piatto forte della trentacinquesima giornata del campionato di Serie B, che torna protagonista dopo la sosta forzata per Covid e lancia la sua volta finale, di cui senza dubbio la diretta di Salernitana Monza sarà una delle portate principali. Due settimane fa la Salernitana aveva ottenuto una vittoria di enorme valore contro il Venezia, mentre il Monza aveva chiuso un periodo decisamente complicato vincendo il derby con la Cremonese.

La classifica ci dice che la Salernitana è terza con 60 punti ad una sola lunghezza dal secondo posto, dunque con la promozione diretta nel mirino, soprattutto se oggi arrivasse una vittoria nel big-match contro il Monza, che dal canto suo è invece quarto a quota 55 punti e di conseguenza deve cercare la vittoria a Salerno se vuole restare in corsa per le prime due posizioni, obiettivo che potrebbe sfumare definitivamente se i brianzoli perdessero altro terreno. Dopo questa sosta imprevista, che cosa ci riserverà Salernitana Monza?

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA MONZA

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per Salernitana Monza. Per i padroni di casa della Salernitana potremmo vedere un 3-5-2 con Belec in porta; davanti a lui la linea difensiva a tre composta da Veseli, Gyomber e Bogdan; nella folta linea di centrocampo a cinque ecco invece da destra a sinistra i possibili titolari Casasola, Kiyine, Di Tacchio, Schiavone e Jaroszynski; infine ci aspettiamo Gondo e Tutino nella coppia d’attacco campana. La replica degli ospiti del Monza potrebbe invece concretizzarsi in un modulo 4-3-3 con questi possibili titolari: Di Gregorio in porta; i quattro difensori Sampirisi, Scaglia, Bellusci e Carlos Augusto; a centrocampo il terzetto formato da Frattesi, Barberis e D’Errico; infine il tridente d’attacco che per i brianzoli dovrebbe essere formato da Ricci, Boateng e Mota Carvalho.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Salernitana Monza in base alle quote dell’agenzia Snai. Il segno 1 e il segno 2 sono curiosamente quotati allo stesso livello di 2,75 volte la posta in palio, valido sia per un successo campano sia per una vittoria lombarda; la quotazione per il segno X è invece pari a 3,00 volte la posta in palio.



