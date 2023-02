Diretta Salernitana Monza/ Streaming video tv: Sousa cerca il primo acuto (Serie A)

DIRETTA SALERNITANA MONZA: CAMPANI IN CERCA DI PUNTI

La diretta Salernitana Monza, in programma domenica 26 febbraio alle ore 15:00, racconta di un match ad alta tensione, soprattutto per la formazione di casa che, dopo un periodo positivo, ha rallentato pericolosamente fino a ritrovarsi invischiata nella lotta salvezza. Al contrario i brianzoli, dopo l’approdo in panchina di Palladino, hanno decisamente cambiato marcia. La Salernitana, quindi, non gode della tranquillità dei biancorossi e avrebbe bisogno di punti pesanti oggi in ottica lotta salvezza. All’andata finì 3-0 per Caldirola e compagni, lecito aspettarsi una partita diversa allo stadio “Arechi”.

SALERNITANA MONZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Salernitana Monza, valida per la ventiquattresima giornata di Serie A, sarà visibile su Dazn, in streaming live e on demand. Telecronaca affidata a Federico Zanon, commento tecnico di Fabio Bazzani. Sarà dunque necessario essere abbonati all’emittente televisiva.

SALERNITANA MONZA: PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Salernitana Monza vedono la squadra ospite falcidiata dalle squalifiche. Mister Palladino, infatti, non avrà a disposizione Marlon, Rovella e Birindelli, tutti fermati dal giudice sportivo. A loro si potrebbe aggiungere Carlos Augusto, ancora alle prese con un problema muscolare. In casa Salernitana, invece, Paulo Sousa non potrà contare su Bronn che, espulso contro la Lazio, è stato fermato dal giudice sportivo. Al difensore si aggiungono gli infortunati Fazio, Maggiore e Troost-Ekong. Sarà, quindi, emergenza nel pacchetto arretrato dove dovrebbero figurare Lovato, Daniliuc e Pirola. In panchina, invece, Gyomber, appena recuperato dall’infortunio.

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Le quote della diretta Salernitana Monza vedono una sfida molto equilibrata. Secondo Snai, infatti, il successo della squadra ospite vale 2.35 contro i 3.05 attribuiti ai granata allenati da Paulo Sousa e la quota 3.45 riferita al segno X. Gara incerta in termini di gol visto che l’Over 2.5 a 1.90 lascia aperta qualsiasi soluzione. L’Under 2.5, invece, si gioca a 1.80.











