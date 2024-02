DIRETTA SALERNITANA MONZA/ Video streaming tv: tanti gol nelle ultime sfide! (Serie A, 24 febbraio 2024)

DIRETTA SALERNITANA MONZA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Salernitana Monza presenta due squadre che nelle ultime 5 partite hanno sempre segnato, almeno una squadra, ben tre reti. La prima sfida che vi segnaliamo e quella giocata in serie B il 30 dicembre 2020. Successo per i brianzoli con le reti di Balotelli, Barillà e Armellino. Seconda sfida terminata con altri tre gol per il Monza. Ancora Mario Balotelli con una doppietta e Davide Frattesi. Per la squadra campana in rete l’ivoriano Gondo.

Il 13 novembre 2022 queste due formazioni si sono affrontate per la prima volta in serie A con il risultato finale di 3-0 in favore del Monza grazie alle reti firmate da Pessina, Carlos Augusto e Dany Mota. Salernitana che riuscì a ottenere la propria rivincita nella gara di ritorno imponendosi con lo stesso risultato grazie alle reti firmate da Coulibaly, Candreva e Kastanos. L’ultima sfida, giocata nella gara di andata di quest’anno, è terminata con il risultato ancora una volta di 3-0. Ad andare in rete il solito Pessina e poi Colpani e Vignato. (Marco Genduso)

SALERNITANA MONZA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Salernitana Monza non sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, ricordando che sono tre i match che per ogni giornata di Serie A godono di questo “privilegio; non rientrando nel pacchetto di questo turno, questa partita sarà visibile soltanto con il servizio di diretta streaming video tramite la piattaforma DAZN che ha i diritti per mandare in onda l’intero campionato di calcio, e per accedere alla quale avrete bisogno di sottoscrivere un abbonamento. Lo stesso discorso va fatto per l’altro portale che garantisce questo servizio, vale a dire Now Tv.

LIVERANI NON HA PIÙ TEMPO!

Salernitana Monza è in diretta dallo stadio Arechi, alle ore 18:00 di sabato 24 febbraio: si gioca per la 26^ giornata nel campionato di Serie A 2023-2024. Ultima spiaggia o quasi per una Salernitana che, sconfitta nettamente a San Siro, rimane mestamente ultima in classifica e adesso non ha più davvero margini, perché entrando in questo turno la zona salvezza distava 7 punti e il ritmo di questo campionato lascia intendere che recuperare questo margine sia parecchio complicato, anche se ovviamente ci può sempre essere un sussulto d’orgoglio tale da aumentare le speranze per il rush finale.

Il Monza è chiaramente tranquillo, ma spera: il brillante 4-2 al Milan maturato nel recupero ha fatto in modo che i brianzoli ripartissero dopo un momento di flessione e tornassero idealmente a correre per l’Europa. Non sarà semplice perché la concorrenza sembra avere qualcosa in più, ma per quella che è attualmente la classifica è giusto che Raffaele Palladino ci pensi. Adesso attendiamo con trepidazione che la diretta di Salernitana Monza prenda il via, nel frattempo come sempre possiamo fare le nostre valutazioni sulle scelte da parte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA MONZA

In Salernitana Monza Fabio Liverani deve nuovamente rinunciare a Gyomber, ma anche Pirola e Pierozzi potrebbero dare forfait; la coppia centrale a protezione di Ochoa sarà dunque formata da Jerome Boateng e Federico Fazio, due veterani che saranno affiancati dai terzini Zanoli e Bradaric. A centrocampo la regia è affidata a Lassana Coulibaly; Basic e Maggiore dovrebbero essere le due mezzali, mentre è interessante notare che sulla trequarti dovrebbe giocare uno tra Boulaye Dia e Tchaouna, un’alchimia tattica per aumentare il peso offensivo con Weissman da prima punta e Candreva a completare lo schieramento.

Il Monza, sempre orfano di Caprari e con Ciurria in dubbio, si schiera con un 4-2-3-1: abbandonata la difesa a tre Palladino manda Andrea Carboni a sinistra con Birindelli a destra, Izzo e Pablo Marì i centrali e Di Gregorio, ristabilito, regolarmente tra i pali. Saranno sempre Pessina e Gagliardini a formare la catena centrale di centrocampo; davanti a loro sulla linea della trequarti dovrebbe avere una possibilità Valentin Carboni che eventualmente partirebbe largo a destra, sull’altro versante avremo Dany Mota che fa qualche passo indietro rispetto al solito mentre Colpani si piazzerà alle spalle di Djuric, che questa volta appare favorito su Lorenzo Colombo.

QUOTE E PRONOSTICO

Aggiungendo qualche informazione alla diretta di Salernitana Monza, possiamo andare a leggere quali siano le quote che l’agenzia Snai ha previsto per il pronostico su questa partita, valida per la 26^ giornata nel campionato di Serie A. Il segno 1 che regola la vittoria della squadra amaranto vi farebbe guadagnare 2,95 volte l’importo che avrete pensato di investire; per il segno X, su cui puntare per il pareggio, la vostra vincita ammonterebbe a 3,15 volte la giocata mentre il segno 2, che identifica l’eventualità del successo della formazione brianzola, ha un valore che con questo bookmaker equivale a 2,50 volte la somma messa sul piatto.











