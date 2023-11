DIRETTA SALERNITANA NAPOLI/ Video streaming tv: dominio azzurro nei precedenti (Serie A, 4 novembre 2023)

DIRETTA SALERNITANA NAPOLI: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Salernitana Napoli vede affrontarsi due squadre per la diciannovesima volta in carriera. Spulciando i precedenti si notano ben 8 successi da parte del Napoli; 7 risultati di pareggio e tre vittorie della formazione granata. La prima partita tra queste due formazioni è datata 1999 con il successo della Salernitana con il risultato di 2-0, si trattava del primo turno di Coppa Italia. Tra le partite da segnalare c’è sicuramente quella valevole per la trentaduesima giornata di serie B con il successo del Napoli grazie alle reti firmate da Stellone e Dionigi.

Tra il 2010 e il 2020 le due formazioni non si sono più affrontate tornando in campo solamente nel 2021 con il successo partenopeo deciso da Zielinski. Le ultime tre sfide hanno confermato il dominio del Napoli in due occasioni ed un pareggio nell’ultima partita giocata con le reti di Olivera e Dia. Quest’ultimo rovinando la festa scudetto al Napoli, rimandata alla settimana successiva. (Marco Genduso)

SALERNITANA NAPOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Salernitana Napoli non sarà a disposizione sui canali tradizionali della nostra televisione, perché non fa parte del pacchetto che per questa nona giornata di Serie A viene trasmesso su Sky Sport; dunque l’unico modo che avrete per seguire il match sarà quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, che ha acquisito i diritti per tutto il campionato di calcio. Sarà come noto una visione in diretta streaming video: dovrete attivare l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, ovviamente utilizzando i dati del vostro abbonamento.

GARA PER CUORI FORTI

Salernitana Napoli sarà in diretta dallo stadio “Arechi” di Salerno, alle ore 15:00 di sabato 4 novembre: si gioca per la undicesima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Sarà un match molto sentito vista la rivalità sportiva tra le due formazioni: il derby campano, infatti, richiamerà moltissimi tifosi nonostante la situazione di classifica ben differente. I granata, parzialmente rinvigoriti dal passaggio del turno in Coppa Italia, vogliono risalire dai bassifondi della graduatoria. I partenopei, invece, arrivano al match dopo la rimonta contro il Milan ma hanno bisogno di punti per avvicinare la vetta occupata dall’Inter.

PROBABILI FORMAZIONI DIRETTA SALERNITANA NAPOLI

Salernitana Napoli, sfida in programma allo stadio Arechi di Salerno, impone un’analisi delle probabili formazioni. In casa granata mister Filippo Inzaghi dovrà rinunciare allo squalificato Gyomber, al suo posto uno tra Pirola e Lovato. Per il tecnico Rudi Garcia, invece, fuori causa lo squalificato Natan oltre all’infortunato Osimhen.

SALERNITANA NAPOLI: LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

A corredo della diretta di Salernitana Napoli possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per la decima giornata del campionato di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 6.50 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 4.75 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare 1.50 volte l’importo investito con questo bookmaker.

