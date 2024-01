DIRETTA/ Salernitana Roma video streaming tv: in Serie A i precedenti sono otto (29 gennaio 2024)

DIRETTA SALERNITANA ROMA: I TESTA A TESTA

Il confronto storico della diretta di Salernitana Roma si colloca nel contesto di otto precedenti incontri in Serie A, una serie di confronti che ha contribuito a plasmare la relazione calcistica tra queste due squadre. Con un bilancio complessivo di sei vittorie per la Roma, una per la Salernitana e un pareggio, la storia di questi scontri offre un interessante spaccato delle dinamiche che si sono sviluppate nel corso degli anni. Il primo sguardo alle statistiche sottolinea il predominio della Roma nei confronti della Salernitana. Tuttavia, è interessante notare che gli dei del calcio, con la loro imprevedibilità, hanno anche riservato alcune sorprese, tra cui una vittoria della Salernitana nel lontano 24 gennaio 1999.

In quell’occasione, la Salernitana riuscì a sconfiggere la Roma con un punteggio di 2-1, grazie alle reti di Antonino Bernardini e Federico Giampaolo. Questa vittoria rappresenta un capitolo significativo nella storia della Salernitana e testimonia la capacità della squadra di affrontare avversari di livello superiore. L’unicità di questa vittoria casalinga per la Salernitana aggiunge un elemento di fascino alla loro rivalità con la Roma. La sfida tra queste due squadre non è solo un confronto di statistiche, ma anche una narrazione di momenti emblematici e vittorie che hanno lasciato un’impronta indelebile nella memoria dei tifosi. (agg. Gianmarco Mannara)

SALERNITANA ROMA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Salernitana Roma, essendo un match di Serie A, sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma di streaming online di Dazn, essendo che quest’ultima detiene i diritti su tutto il massimo campionato italiano di calcio.

SALERNITANA ROMA: INZAGHI CONTRO DE ROSSI!

Manca solo il fischio dell’arbitro per iniziare la diretta di Salernitana Roma, in programma oggi 29 gennaio 2024 alle 20:45 e valida per la 22ª giornata di Serie A. La Salernitana, pur occupando una posizione delicata in classifica, essendo ultima con poche possibilità di risalire la china, si è dimostrata capace di mettere in difficoltà le avversarie con un gioco coraggioso e determinato, infatti nonostante le sconfitte ha messo in difficoltà la Juventus, tanto per dirne una.

La Roma d’altro canto si trova in un periodo di transizione, avendo recentemente cambiato allenatore facendo prendere a De Rossi le redini dello spogliatoio. La squadra cerca ancora di trovare le giuste quadrature e consolidare un assetto tattico sotto la guida del nuovo tecnico. Se ci pensiamo il contesto è davvero intrigante, con i padroni di casa che morderanno la gara come se fosse l’ultimo tozzo di pane per mettere in difficoltà una Roma in fase di adattamento.

SALERNITANA ROMA: PROBABILI FORMAZIONI

Nella diretta di Salernitana Roma, le probabili formazioni delineano uno scenario tattico ci dimostrano come questa gara sia ricca di incognite e di spunti di riflessione. La Salernitana, guidata dalla rinascita di Simy sotto la guida di Inzaghi, punterà sulla forza e l’esperienza dell’attaccante nigeriano per minare la difesa avversaria. I giallorossi invece adotteranno un cambio al registro tattico, schierandosi con un 4-2-3-1.

In questa nuova disposizione, Lukaku assumerà un ruolo importante come punto di riferimento in avanti, fungendo da elemento chiave per le sponde e la costruzione del gioco. Dietro di lui, Dybala e Pellegrini agiranno come trequartisti, apportando creatività e fantasia alla manovra offensiva della squadra capitolina. Resterà da vedere se quello visto contro il Verona è stato solo un abbaglio oppure ci sarà qualcosa di più in De Rossi come tecnico.

SALERNITANA ROMA, LE QUOTE

La diretta di Salernitana Roma si presenta come una grande sfida anche per gli abili scommettitori, sul sito di Eurobet infatti il segno 1 viene dato a 2,8, mentre il segno X invece viene dato a 3,2. La Roma vincente invece viene data a 2,5

