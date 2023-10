DIRETTA SALERNITANA SAMPDORIA/ Video streaming tv: vantaggio blucerchiato nei precedenti (31 ottobre 2023)

DIRETTA SALERNITANA SAMPDORIA: I TESTA A TESTA

Aspettando la diretta di Salernitana Sampdoria, possiamo descrivere la storia recente di questa partita prendendo in considerazione gli ultimi dieci precedenti, che poi non sono tutti così recenti perché per arrivare in doppia cifra bisogna risalire fino al 2001. Comunque, possiamo osservare che la Sampdoria è in netto vantaggio grazie a sei vittorie a fronte di tre successi per la Salernitana (più naturalmente un pareggio), ma pure che i campani hanno ottenuto due vittorie e un pareggio nelle ultime tre sfide, ribaltando i numeri di quella che in precedenza era una “dittatura” della Sampdoria, che tra il 2002 e il 2021 aveva ottenuto cinque vittorie consecutive.

In particolare, gli ultimi due precedenti sono naturalmente relativi allo scorso campionato di Serie A, con la Salernitana che vinse con un clamoroso 4-0 casalingo domenica 28 agosto 2022, mentre al ritorno a Marassi ci fu un pareggio per 0-0 domenica 5 marzo scorso. Infine, l’ultimo precedente in Coppa Italia risale a martedì 27 ottobre 2020, vinse per 1-0 la Sampdoria ma si giocava allora allo stadio Luigi Ferraris. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA SALERNITANA SAMPDORIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Salernitana Sampdoria sarà garantita in chiaro per tutti su Italia 1, canale numero 6 del telecomando, perché pure in questa stagione la Coppa Italia sarà un’esclusiva di Mediaset. Di conseguenza, anche la diretta streaming video di Salernitana Sampdoria sarà garantita da questa emittente, per la precisione tramite il servizio Mediaset Infinity.

SALERNITANA SAMPDORIA: INZAGHI VS PIRLO!

Salernitana Sampdoria, in diretta alle ore 18.00 di questa sera, martedì 31 ottobre 2023, si gioca naturalmente presso lo stadio Arechi di Salerno per i sedicesimi di finale della Coppa Italia 2023-2024. Ricordiamo innanzitutto che si tratterà di una sfida secca, di conseguenza se al triplice fischio conclusivo della diretta di Salernitana Sampdoria il risultato dovesse essere di parità, si dovrà proseguire con i tempi supplementari ed eventualmente anche con i calci di rigore. Match comunque intrigante, anche perché la Coppa Italia arriva in momenti molto delicati in campionato per campani e liguri.

La Salernitana è reduce dalla sconfitta contro il Genoa in Serie A e soprattutto preoccupa la classifica, che vede infatti i campani tristemente ultimi con appena 4 punti dopo le prime dieci giornate. Adesso curiosamente arriva la sfida contro l’altra metà di Genova, che naviga in guai ancora più grossi: i blucerchiati in Serie B avrebbero dovuto essere la squadra di riferimento, invece la Sampdoria è in zona playout e non riesce proprio ad ingranare, come ha dimostrato sabato la sconfitta contro il Sudtirol. Insomma, sarà importante anche capire chi terrà di più alla Coppa Italia: siamo curiosi di scoprire i verdetti della diretta di Salernitana Sampdoria…

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA SAMPDORIA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Salernitana Sampdoria, pur con le dovute cautele, perché in Coppa Italia è facile pensare al turnover. Indichiamo per la Salernitana di Filippo Inzaghi un modulo 3-4-2-1 con questi possibili undici titolari: Costil in porta; la difesa a tre composta da Lovato, Gyomber e Pirola; a centrocampo una linea a quattro formata da Mazzocchi, Coulibaly, Maggiore, Bradaric; infine ecco Candreva e Cabral sulla trequarti a supporto del centravanti Dia nell’attacco della Salernitana.

Le stesse cautele naturalmente valgono per gli ospiti della Sampdoria di mister Andrea Pirlo, ma proviamo ad indicare un modulo 4-3-1-2 con questi possibili undici titolari: Stankovic in porta; la difesa a quattro formata da Depaoli, Ghilardi, Gonzalez e Giordano; a centrocampo un terzetto composto da Kasami, Yepes e Vieira; infine il reparto offensivo della Sampdoria potrebbe prevedere il trequartista Verre alle spalle dei due attaccanti Borini ed Esposito.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico sulla diretta di Salernitana Sampdoria secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa partono favoriti, quindi il segno 1 è quotato a 1,73, mentre poi si sale a quota 3,75 sul segno X naturalmente in caso di pareggio, infine il segno 2 varrebbe 4,75 volte la posta in palio qualora oggi dovesse vincere la Sampdoria.











