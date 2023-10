DIRETTA/ Sudtirol Sampdoria video streaming tv: un ricordo freschissimo (Serie B, 28 ottobre 2023)

DIRETTA SUDTIROL SAMPDORIA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Sudtirol Sampdoria sta per iniziare e pone di fronte due formazioni che si sono affrontate solamente in una circostanza all’interno della propria storia calcistica. La partita in questione è quella giocata il 14 agosto del 2023 valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia. Ad aprire le danze il francese Leris. Per il pareggio rete firmata da Daniele Casiraghi sul finire del primo tempo. Dopo 90 minuti la sfida terminò con il risultato di 1-1 nonostante i cambi pressi dai due tecnici.

Sampdoria che ebbe la meglio ai calci di rigore sfruttando il doppio errore in casa altoatesina da parte di Broh, appena arrivato dal Palermo da pochi giorni, e Masiello. Vittoria blucerchiata che passò al turno successivo avendo la meglio ai rigori. Quella di oggi è la prima sfida tra queste due formazioni all’interno di un campionato, importante in quanto darà riferimenti nel futuro per le prossime sfide tra queste due formazioni. (Marco Genduso)

SUDTIROL SAMPDORIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Sudtirol Sampdoria sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Sudtirol Sampdoria in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

OSPITI IN ZONA PLAY-OUT

Sudtirol Sampdoria sarà in diretta dallo stadio Druso di Bolzano, alle ore 14:00 di sabato 28 ottobre: si gioca per l’undicesima giornata del campionato di Serie B 2023-2024. Si prospetta una sfida equilibrata tra due formazioni partite con ambizioni diverse e ora in stati di forma positivi: i biancorossi di mister Bisoli, infatti, hanno disputato nove gare raccogliendo tredici punti, utili per occupare un posto play-off. I liguri, invece, con dieci partite all’attivo non sono andati oltre i sette punti, bottino che equivale ad un posto play-out. La vittoria contro il Cosenza, però, ha portato nuova linfa e ora serve dare continuità.

PROBABILI FORMAZIONI DIRETTA SUDTIROL SAMPDORIA

Qualche dubbio nelle probabili formazioni di Sudtirol Sampdoria. Tra i padroni di casa, infatti, mister Pierpaolo Bisoli avrà la solita abbondanza in avanti dove partono favoriti Rauti e Odogwu. A centrocampo, invece, Ciervo e Rover dovrebbero presidiare le corsie laterali. In casa blucerchiata, invece, Barreca e Depaoli saranno i terzini del 4-3-1-2 di mister Andrea Pirlo. Tandem offensivo composto da Borini ed Esposito.

SUDTIROL SAMPDORIA: LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

A corredo della diretta di Sudtirol Sampdoria possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie B. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 2.65 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 3,15 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare 2.70 volte l’importo investito con questo bookmaker.

