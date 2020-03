Diretta Salernitana Venezia/ Streaming video DAZN: Ventura favorito (Serie B)

Salernitana Venezia, in diretta dallo stadio Arechi di Salerno, si gioca per il turno infrasettimanale di Serie B che alle ore 21.00 di stasera ci proporrà ben otto partite per la ventisettesima giornata di Serie B, fra le quali appunto anche Salernitana Venezia. Lo scorso turno di campionato non ha sorriso a campani e veneti: la Salernitana di mister Ventura ha infatti perso a Frosinone, campo d’altronde molto difficile, mentre il Venezia allenato da Dionisi ha confermato le sue difficoltà casalinghe con un pareggio contro il Cosenza. In classifica le distanze non sono abissali, ma in una Serie B ancora compatta sono comunque significative, infatti la Salernitana a quota 39 punti è in piena zona playoff mentre il Venezia con i suoi 32 punti deve pensare innanzitutto a guardarsi alle spalle, anche se potrebbe bastare poco per provare a pensare più in grande.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Solo diretta streaming video per Salernitana Venezia, che infatti sarà visibile naturalmente sulla piattaforma DAZN, che per il secondo anno consecutivo è la casa della Serie B. Questa sfida infatti non sarà visibile sul canale 209 di Sky, dunque non possiamo indicarvi una vera e propria diretta tv “classica”, il riferimento sarà appunto DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA VENEZIA

Leggiamo adesso insieme alcuni spunti sulle probabili formazioni di Salernitana Venezia. I due allenatori Ventura e Dionisi potrebbero essere accomunati dalla necessità di cambiare qualcosa rispetto alle prestazioni non esaltanti fornite dai loro ragazzi sabato, dunque il turnover potrebbe essere una scelta oltre che una necessità in caso di giocatori affaticati o non al massimo della condizione fisica. Nessun giocatore comunque è stato squalificato dopo lo stesso turno e anche tatticamente non dovrebbero cambiare i moduli, 3-5-2 per la Salernitana e 4-3-1-2 per il Venezia.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Salernitana Venezia, basato sulle quote dell’agenzia Snai. Sulla carta partono nettamente favoriti i padroni di casa campani: il segno 1 infatti vale 2,00 volte la posta in palio, poi si sale a 3,05 con il segno X e fino a quota 4,25 in caso di segno 2.



