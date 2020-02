Diretta Venezia Cosenza/ Streaming video DAZN: delicata posta in palio (Serie B)

Venezia Cosenza, in diretta dallo stadio Pier Luigi Penzo del capoluogo veneto, si giocherà oggi pomeriggio alle ore 15.00. Sabato 29 febbraio è infatti un giorno dedicato alla ventiseiesima giornata di Serie B e di conseguenza fra le partite che potremo seguire avremo anche questo Venezia Cosenza che si annuncia a dire il vero molto delicato per entrambe le formazioni. Il Venezia arriva da una preziosa vittoria esterna per 1-2 sul campo del Pisa che ha portato i lagunari a quota 31 punti in classifica, posizione nella quale si è comunque pericolosamente più vicini alla lotta per la salvezza piuttosto che a quella per la promozione. Questo turno potrebbe comunque fornire un’occasione per fare un passo in avanti, naturalmente Cosenza permettendo. I calabresi arrivano da una sconfitta casalinga per 0-2 contro il Frosinone che li ha lasciati a quota 23 punti in classifica, cioè al terzultimo posto che vorrebbe dire retrocessione, dunque il bisogno di fare punti è per loro ancora più delicato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Per quanto riguarda la diretta di Venezia Cosenza, dobbiamo ricordare che le partite di Serie B sono un’esclusiva della piattaforma DAZN, dunque dobbiamo rimandarvi innanzitutto alla diretta streaming video riservata appunto agli abbonati DAZN, anche se per alcune partite si avrà pure la possibilità della diretta tv, quando vengano inserite nel pacchetto di eventi disponibili sul canale 209 di Sky, cioè DAZN 1.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA COSENZA

Parlando delle probabili formazioni di Venezia Cosenza, ecco che la squadra di casa potrebbe schierarsi in modo molto simile a settimana scorsa, quando infatti il Venezia ottenne una preziosissima vittoria esterna sul campo del Pisa. Seguendo l’adagio del mondo del calcio ‘squadra che vince non si cambia’ ci sembra logico ipotizzare che le novità per mister Alessio Dionisi possano essere ridotte al minimo indispensabile. Giuseppe Pillon invece ha da poche settimane in mano la guida tecnica del Cosenza e dunque qui sono possibili più cambiamenti man mano che il tecnico modellerà la squadra secondo le sue idee. Va detto che la prestazione contro il Frosinone non fu negativa nonostante la sconfitta, ecco dunque che tutto sommato pure per i calabresi non dovrebbero esserci clamorose novità di formazione.

PRONOSTICO E QUOTE

Come ultima cosa, prendiamo in considerazione anche il pronostico di Venezia Cosenza in base alle quote offerte dall’agenzia di scommesse sportive Snai. Possiamo allora evidenziare che i padroni di casa sono favoriti, infatti il segno 1 è quotato a 2,35. Si sale poi a quota 2,90 che è il valore del segno X in caso di un pareggio a Venezia, infine un colpaccio del Cosenza varrebbe 3,40 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.



