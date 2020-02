Diretta Frosinone Salernitana/ Streaming video DAZN: Nesta cerca lo strappo (Serie B)

Frosinone Salernitana, partita che viene diretta dal signor Juan Luca Sacchi sabato 29 febbraio 2020 alle ore 18.00 presso lo stadio Stirpe di Frosinone, sarà una sfida valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Match d’alta classifica tra due formazioni che dopo aver superato difficoltà importanti nella prima parte della stagione sono ora in piena lotta per la Serie A. La vittoria per 2-0 a Cosenza di venerdì scorso ha consentito al Frosinone, visto il contemporaneo pareggio dello Spezia a Trapani, di isolarsi al secondo posto in classifica con 2 punti di vantaggio sulla terza. La squadra di Alessandro Nesta ha messo in fila 5 vittorie consecutive, senza mai subire gol, un dato fondamentale per capire il livello di solidità raggiunto dalla squadra. La Salernitana battendo in casa il Livorno domenica scorsa ha riscattato la sconfitta col Chievo e ha riagganciato il quinto posto in classifica, a -4 proprio dal Frosinone preparandosi dunque a uno scontro diretto che potrebbe essere decisivo nella corsa promozione. All’andata pari 1-1 tra le due formazioni, 0-0 nell’ultimo precedente allo stadio Stirpe datato 17 marzo 2018.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Frosinone Salernitana non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE SALERNITANA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Frosinone Salernitana, sabato 29 febbraio 2020 alle ore 18.00 presso lo stadio Stirpe di Frosinone, sfida valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie B. Il Frosinone allenato da Nesta dovrebbe scegliere il 3-5-2 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Salvi, Rohden, Maiello, Haas, D’Elia; Novakovich, Dionisi. La Salernitana guidata in panchina da Ventura sarà chiamato a rispondere con un 3-5-2 così disposto sul rettangolo verde: Micai; Aya, Migliorini, Jaroszynski; Kiyine, Capezzi, Dziczek, Maistro, Lopez; Djuric, Jallow.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Queste le quote proposte dall’agenzie di scommesse Snai per chi vorrà puntare sul match tra Frosinone e Salernitana. La vittoria della formazione di casa viene offerta a una quota di 1.80, mentre l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 3.25 e la vittoria in trasferta viene quotata a 4.75. Per chi scommetterà sul numero di gol realizzato nel complesso dalle due formazioni nel corso dell’incontro, la quota per l’over 2.5 viene fissata a 2.10, la quota per l’under 2.5 viene invece proposta a 1.65.



