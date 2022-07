Diretta Salernitana Wieczysta Cracovia/ Streaming video tv: amichevole “alternativa”

SALERNITANA WIECZYSTA CRACOVIA: BEL TEST PER NICOLA!

Salernitana Wieczysta Cracovia è in diretta da Jenbach, dove la squadra di Davide Nicola sta affrontando il ritiro estivo, mercoledì 20 luglio: si tratta di un’altra amichevole per la formazione granata, che ieri avrebbe dovuto giocare un bel test contro il Rayo Vallecano. Alla fine però l’amichevole è stata cancellata, senza troppi preamboli: succede nel calcio di luglio e agosto, la Salernitana ha comunicato di aver sostituito la partita di ieri di questa che vedrà dunque come avversaria una squadra polacca, test importante ma forse meno probante rispetto a quello annullato.

SALERNITANA RAYO VALLECANO ANNULLATA/ Salta l'amichevole: granata in campo mercoledì

Nella diretta di Salernitana Wieczysta Cracovia le tribune dello stadio di Jenbach dovrebbero ospitare anche Morgan De Sanctis, il direttore sportivo che ha preso il posto di Walter Sabatini; la squadra granata nell’ultimo impegno di questa estate ha pareggiato 2-2 contro l’Hoffenheim (squadra della Bundesliga tedesca) e ha destato una buona impressione. Ora vedremo come andranno le cose nella diretta di Salernitana Wieczysta Cracovia, mentre aspettiamo che la partita prenda il via possiamo fare qualche rapida analisi sulle scelte operate dall’allenatore dei campani, andando a leggere insieme le probabili formazioni.

DIRETTA/ Salernitana Hoffenheim (risultato finale 2-2) video tv: pari per Nicola

DIRETTA SALERNITANA WIECZYSTA CRACOVIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Salernitana Wieczysta Cracovia non dovrebbe essere fornita da alcun canale della nostra televisione: nessuna emittente ha acquistato i diritti per mandare in onda le amichevoli della società granata, e dunque non sarà a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video di Salernitana Wieczysta Cracovia. Per avere tutti gli aggiornamenti utili potrete comunque consultare le pagine ufficiali che la Salernitana mette a disposizione sui social network, in particolare consigliamo di visitare gli account presenti su Facebook e Twitter.

Diretta/ Salernitana Schalke 04 (risultato finale 0-0): Thiaw sfiora il successo!

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA WIECZYSTA CRACOVIA

Proviamo quindi a ipotizzare una possibile formazione granata nella diretta Salernitana Wieczysta Cracovia. Il portiere può essere Micai che si alternerà eventualmente con Fiorillo (Nicola dovrà anche definire la gerarchia per il campionato), nella linea difensiva – la Salernitana sarà disposta con il 3-5-2 – Radovanovic dovrebbe essere il centrale di esperienza con Gyomber e Federico Fazio eventualmente piazzati ai suoi lati, senza dimenticarsi ovviamente di Veseli.

Sulle fasce laterali abbiamo Pasquale Mazzocchi e Gagliolo, con Jaroszynski che è un jolly e può operare anche come terzo di difesa; in mezzo la qualità di Bohinen, confermato dopo l’ottima impressione dello scorso campionato, mentre come mezzali potremmo vedere Capezzi e Lassana Coulibaly, o magari Mamadou Coulibaly e Kastanos (ci sarà chiaramente alternanza nei vari momenti della partita). Ribéry e Simy stuzzicano come coppia centrale, ma alla Salernitana è arrivato l’ex Bodo/Glimt Botheim: attenzione soprattutto a lui, potrebbe stupire.

© RIPRODUZIONE RISERVATA