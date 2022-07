DIRETTA/ Salernitana Rayo Vallecano (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia!

DIRETTA SALERNITANA RAYO VALLECANO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Finalmente stiamo per vivere la diretta di Salernitana Rayo Vallecano. I granata affrontano una società storica del calcio spagnolo: il Rayo Vallecano è d sempre la terza squadra per importanza nella città di Madrid (ovviamente alle spalle di Real e Atletico), di fatto non ha titoli (quelli che ha ottenuto fanno riferimento alle serie minori) ma dalla sua fondazione nel 1924 si è comunque distinta per i salti di categoria, che hanno finalmente portato al primo, storico campionato di Primera Division giocato nella stagione 1977-1978. Da quel momento il Rayo Vallecano ha iniziato un continuo saliscendi, senza mai riuscire a restare a lungo nella Liga.

Addirittura tra il 2003 e il 2004 è retrocesso due volte consecutive, ritrovandosi nella Segunda Division B e rimanendoci per quattro anni. Nel 2012 il ritorno in Primera Division, quattro anni dopo la retrocessione, nel 2021 la nuova promozione attraverso i playoff e poi il dodicesimo posto con cui è arrivata una salvezza senza affanni. Ora vedremo come la squadra biancorossa si comporterà nell’amichevole contro Davide Nicola e i suoi ragazzi: mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il terreno di gioco, la diretta di Salernitana Rayo Vallecano sta davvero per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SALERNITANA RAYO VALLECANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Salernitana Rayo Vallecano non dovrebbe essere fornita da alcun canale della nostra televisione: nessuna emittente ha acquistato i diritti per mandare in onda le amichevoli della società granata, e dunque non sarà a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video. Per avere tutti gli aggiornamenti utili potrete comunque consultare le pagine ufficiali che la Salernitana mette a disposizione sui social network, in particolare consigliamo di visitare gli account presenti su Facebook e Twitter.

SALERNITANA RAYO VALLECANO: BEL TEST PER NICOLA!

Salernitana Rayo Vallecano, in diretta dal ritiro granata di Jenbach, è un’amichevole che la società campana gioca nel corso della sua estate, un altro test dopo quelli affrontati nei giorni precedenti. In campo martedì 19 luglio, ma con orario da definire: la Salernitana infatti non ha comunicato ufficialmente quando sarà sul terreno di gioco. Di sicuro possiamo dire che si tratta di un test nel quale la squadra di Davide Nicola alza l’asticella, perché il Rayo Vallecano è una squadra di tutto rispetto nel calcio spagnolo anche se non fa parte dell’élite della Liga.

Sarà comunque un’amichevole vera, nella quale una società che ha ottenuto una miracolosa salvezza lo scorso maggio si vorrà confrontare per capire se possa considerarsi pronta per la Serie A che comincerà non troppo avanti; vedremo allora quello che succederà nella diretta di Salernitana Rayo Vallecano, mentre aspettiamo che l’amichevole prenda il via prendiamoci qualche momento per capire in che modo Nicola potrebbe disporre i suoi giocatori sul terreno di gioco di Jenbach, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA RAYO VALLECANO

Proviamo quindi a ipotizzare una possibile formazione granata in Salernitana Rayo Vallecano. Il portiere può essere Micai che si alternerà eventualmente con Fiorillo (Nicola dovrà anche definire la gerarchia per il campionato), nella linea difensiva – la Salernitana sarà disposta con il 3-5-2 – Radovanovic dovrebbe essere il centrale di esperienza con Gyomber e Federico Fazio eventualmente piazzati ai suoi lati, senza dimenticarsi ovviamente di Veseli.

Sulle fasce laterali abbiamo Pasquale Mazzocchi e Gagliolo, con Jaroszynski che è un jolly e può operare anche come terzo di difesa; in mezzo la qualità di Bohinen, confermato dopo l’ottima impressione dello scorso campionato, mentre come mezzali potremmo vedere Capezzi e Lassana Coulibaly, o magari Mamadou Coulibaly e Kastanos (ci sarà chiaramente alternanza nei vari momenti della partita). Ribéry e Simy stuzzicano come coppia centrale, ma alla Salernitana è arrivato l’ex Bodo/Glimt Botheim: attenzione soprattutto a lui, potrebbe stupire.











