Diretta Salisburgo Genk/ Streaming video e tv: esordio austriaco (Champions League)

Salisburgo Genk, che sarà diretta dall’arbitro tedesco Felix Zwayer, si gioca martedì 17 settembre alle ore 21.00 alla Red Bull Arena e sarà una delle sfide della prima giornata della fase a gironi della Champions League 2019-2020, all’interno del gruppo E che è quello del Napoli. Gli austriaci hanno rotto l’incantesimo dopo 11 eliminazioni nei preliminari della massima competizione europea. Nella loro storia si trovano per la prima volta ad affrontare la fase a gironi di Champions League grazie al ranking UEFA che ha qualificato direttamente la squadra campione d’Austria, con la formazione della Red Bull che ha vinto il titolo nazionale per 10 volte dal 2007 ad oggi, ovvero da quando il colosso delle bibite è entrato nella proprietà del club. Squadra comunque da non sottovalutare, perchè un anno fa in Europa League aveva centrato una splendida semifinale arrivando ad un passo dall’ultimo atto. Il Genk si presenta in Champions da campione del Belgio ed è alla sua quinta partecipazione alla competizione dal 1999/00 ad oggi: per tre volte l’avventura per i belgi si è chiusa nei preliminari, mentre nel 2002/03 e nel 2011/12 è arrivata l’eliminazione nella fase a gironi.

Salisburgo Genk, martedì 17 settembre 2019 alle ore 21.00, sarà trasmessa in diretta tv esclusiva per tutti gli abbonati Sky sui canali del satellite di Sky Sport. Ci sarà anche la possibilità di seguire la diretta streaming video via internet dell’incontro collegandosi sul sito skygo.sky.it tramite pc, o utilizzando l’app Sky Go tramite smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Salisburgo Genk, martedì 17 settembre 2019 alle ore 21.00 alla Red Bull Arena di Salisburgo, nel turno d’esordio della Champions League 2019/20. 3-5-2 per il Salisburgo allenato dallo statunitense Marsch che schiererà: Stankovic, Andre Ramalho, Valici, Wober, Farkas, Ashimeru, Junuzovic, Bernede, Ulmer, Haland, Hwang. Risponderà il Genk guidato in panchina dal belga Mazzu con un 4-3-3: Coucke, De Norre, Lucumi, Dewaest, Uronen, Heynen, Berge, Piotrowski, Samata, ito, Paintsil.

Secondo il bookmaker Snai, il Salisburgo è favorito per la vittoria nel turno di esordio in Champions League contro il Genk. Successo interno quotato 1.65, pareggio offerto a una quota di 4.00 ed affermazione esterna proposta a una quota di 4.75. Per i gol realizzati in totale nel corso del match, le quote per gli scommettitori sono 1.55 per quanto riguarda l’over 2.5 e 2.35 per quanto concerne l’under 2.5.



