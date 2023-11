DIRETTA SALISBURGO INTER/ Video streaming tv: ci sono ricordi dolcissimi (Champions League, 8 novembre 2023)

DIRETTA SALISBURGO INTER: TESTA A TESTA

La diretta di Salisburgo Inter ci richiama naturalmente alla memoria ricordi molto dolci per i nerazzurri contro la formazione austriaca, perché parliamo di tre partite terminate con altrettante vittorie. C’è di più: se naturalmente uno di questi successi è il 2-1 a San Siro di quindici giorni fa nella partita d’andata, ecco che gli altri risalgono alla finale di Coppa Uefa 1993-1994 e celebrarono dunque un trionfo internazionale per l’Inter. Il 26 aprile 1994 i nerazzurri misero in discesa il doppio confronto con la vittoria esterna per 0-1 decretata dal gol di Berti al 35’ minuto, mentre due settimane più tardi, cioè mercoledì 11 maggio 1994, l’Inter conquistò la sua seconda Coppa Uefa grazie a un’altra vittoria per 1-0, stavolta con gol di Jonk al 65’ minuto al Meazza.

Probabili formazioni Salisburgo Inter/ Quote: spazio per Frattesi (Champions League, 8 novembre 2023)

Più in generale, l’Inter ha raccolto undici vittorie, un pareggio e cinque sconfitte (ma l’ultima risale al 1996) in diciassette confronti con squadre austriache, mentre il Salisburgo quando ha giocato contro formazioni italiane ha raccolto sei vittorie, quattro pareggi e tredici sconfitte, ma contro l’Inter non c’è mai stato niente da fare per la squadra della città di Wolfgang Amadeus Mozart… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Probabili formazioni Salisburgo Inter/ Diretta tv: Sanchez sarà titolare? (Champions League, 7 novembre 2023)

SALISBURGO INTER STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Salisburgo Inter non sarà disponibile sui canali tradizionali della nostra televisione: nella quarta giornata di Champions League è infatti questa la partita selezionata da Amazon Prime, la piattaforma che come noto fornisce una gara per ogni turno della principale competizione europea. Di conseguenza, la visione del match sarà in diretta streaming video (potendo utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, ma anche una smart tv dotata di connessione a internet) e naturalmente sarà riservata a tutti coloro che avranno sottoscritto un abbonamento al servizio.

Diretta/ Inter Salisburgo (risultato finale 2-1): gol annullato a Lautaro (24 ottobre 2023)

INZAGHI NON VUOLE FERMARSI!

Salisburgo Inter si gioca in diretta alle ore 21:00 di mercoledì 8 novembre, presso la Red Bull Arena Salzburg: valida per la quarta giornata nel gruppo D di Champions League 2023-2024, è la partita che potrebbe consegnare ai nerazzurri la qualificazione agli ottavi con due giornate di anticipo. L’Inter sta procedendo molto bene in questa stagione: in Champions League comanda il girone insieme alla Real Sociedad con cui si giocherà a San Siro il primo posto, non ha ancora perso e due settimane fa ha battuto proprio gli austriaci, in Serie A invece arriva dalla preziosissima vittoria di Bergamo.

Il Salisburgo invece dopo il colpo di Lisbona si è bloccato: come detto ha perso al Meazza ma in precedenza era caduto in casa contro la Real Sociedad, la sensazione è che possa solo sperare di scendere in Europa League da febbraio ma attenzione, perché vincendo questa sera rimetterebbe tutto in discussione. Aspettiamo allora che la diretta di Salisburgo Inter prenda il via, in queste ore che ci separano dal calcio d’inizio proviamo a valutare quali scelte i due allenatori potrebbero operare sul terreno di gioco della Red Bull Arena, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI SALISBURGO INTER

Gerhard Struber affronterà Salisburgo Inter con il solito 4-3-1-2, nel quale Gloukh dovrebbe essere il giocatore adibito a giostrare tra le linee; davanti a lui dovremmo vedere Karim Konaté e Roko Simic, a centrocampo invece il vertice basso sarà rappresentato da Gourna-Douath che avrà in Forson (o Bidstrup) e Sucic i due giocatori che gli daranno una mano sulle mezzali. In difesa Ulmer torna titolare a sinistra rispetto all’ultima di campionato; Capaldo agirà sulla destra ma occhio a Dedic che gli farebbe avanzare la posizione a centrocampo, poi Solet e Strahinja Pavlovic saranno i due centrali a protezione di Schlager.

Simone Inzaghi gioca ovviamente con il 3-5-2: davanti a Sommer dovremmo avere Darmian, Acerbi e Alessandro Bastoni schierati in linea ma qualche occasione potrebbe averla De Vrij, a centrocampo Klaassen e Frattesi si candidano a una maglia e uno dei due potrebbe averla scalzando Mkhitaryan, mentre Calhanoglu e Barella appaiono sicuri del posto. Per quanto riguarda le corsie laterali, ancora una volta dovrebbero giocare Dumfries e Dimarco anche se Carlos Augusto potrebbe avere una chance di essere titolare a sinistra; Lautaro Martinez e Marcus Thuram comporranno la coppia centrale che affronterà il match alla Red Bull Arena.

QUOTE E PRONOSTICO

A corredo della diretta di Salisburgo Inter, possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per la quarta giornata nel gruppo D di Champions League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 5,25 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 4,25 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare 1,60 volte l’importo investito con questo bookmaker.











© RIPRODUZIONE RISERVATA