Video/ Salisburgo Benfica (1-3) gol e highlights: Di Maria segna dal corner! (Champions, 12 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SALISBURGO BENFICA: LA SINTESI

Alla Red Bull Arena il Benfica supera in trasferta il Salisburgo per 3 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Struber tentano di affacciarsi pericolosamente in zona offensiva con una giocata di Gloukh che però non inquadra lo specchio della porta avversaria intorno al 3′. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti guidati dal tecnico Schmidt crescono replicando al 14′ con uno sputno di Rafa Silva oltre a riuscire a passare in vantaggio al 32′ grazie alla rete messa a segno da Di Maria, direttamente dalla battuta di un calcio d’angolo.

Diretta/ Salisburgo Benfica (risultato finale 1-3): Cabral firma il tris! (Champions, 12 dicembre 2023)

Sul fronte opposto Ratkov si vede respingere un rasoterra centrale dall’estremo difensore Trubin al 40′ e Rafa Silva trova invece il gol del raddoppio al 45’+1′, capitalizzando l’assist offertogli da Di Maria. Nel secondo tempo i biancorossi di casa ricominciano bene accorciando infatti le distanze verso il 57′ per merito di Sucic, bravo a concretizzare il passaggio del suo compagno Gloukh. Nell’ultima parte dell’incontro gli austriaci si vedono annullare un gol per fuorigioco con Koita al 76′ e le Aquile allungano invece al 90’+2′ con il gol finale di Cabral, ispirato da Aursnes.

Video/ Benfica Inter (3-3) gol e highlights: nerazzurri che risorgono (Champions League, 29 novembre 2023)

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro tedesco D. Siebert ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Gourna-Douath, Ratkov, Kameri e Schlager da un lato, Morato e Musa dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo sesto turno della competizione continentale permettono al Benfica di salire a quota 4 nella classifica del girone D della Champions League agganciando in questo modo i diretti rivali del Salisburgo, rimasti appunto fermi a 4 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SALISBURGO BENFICA: IL TABELLINO

Salisburgo-Benfica 1 a 3 (p.t. 0-2)

Diretta/ Real Sociedad Salisburgo (risultato finale 0-0): Schlager decisivo! (29 novembre 2023)

Reti: 32′ Di Maria(B); 45’+2′ Rafa Silva(B); 57′ Sucic(S); 90’+2′ Cabral(B).

Assist: 45’+2′ Di Maria(B); 57′ Gloukh(S); 90’+2′ Aursnes(B).

SALISBURGO (4-3-1-2) – Schlager; Dedic, Piatkowski, Pavlovic, Baidoo; Sucic, Gourna-Douath, Bidstrup; Gloukh; Ratkov, Nene. All.: Struber.

BENFICA (4-2-3-1) – Trubin; Aursnes, Tomas, Otamendi, Morato; Joao Neves, Kokcu; Di Maria, Rafa Silva, Joao Mario; Tengstedt. All.: Schmidt.

Arbitro: D. Siebert (Germania).

Ammoniti: 10′ Gourna-Douath(S); 45’+4′ Morato(B); 51′ Ratkov(S); 72′ Musa(B); 82′ Kameri(S); 90′ Schlager(S).













© RIPRODUZIONE RISERVATA