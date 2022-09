Diretta Salisburgo Milan/ Streaming video tv: prima in trasferta (Champions League)

DIRETTA SALISBURGO MILAN: PIOLI APRE IN AUSTRIA!

Salisburgo Milan viene diretta dall’arbitro serbo Srdjan Jovanovic: squadre in campo alle ore 21:00 di martedì 6 settembre, per i rossoneri arriva il momento dell’esordio nel gruppo E di Champions League 2022-2023. Lo scorso anno girone di ferro, in questa stagione invece il sorteggio ha sorriso al Milan: c’è il Chelsea che però appare meno forte rispetto alle ultime edizioni, la Dinamo Zagabria non fa paura e questo esordio in terra austriaca arriva a pochi giorni dalla bellissima vittoria nel derby (con tanto di primo posto in classifica) e dunque si potrà giocare sulla spinta emozionale e di fiducia che arriva dal 3-2 di San Siro.

DIRETTA/ Salisburgo Milan Youth League (risultato finale 1-1): un punto per Abate!

Il Salisburgo lo conosciamo: progetto intrigante soprattutto per come vengono cresciuti i giocatori, poi però i talenti che emergono in questa squadra hanno un iter che li porta lontano da qui e magari (spesso) al Lipsia prima di emigrare altrove, cosa che ovviamente impedisce al club di essere realmente competitivo per imporsi in Europa. Resta comunque una trasferta da non sottovalutare, e dunque occhio alla diretta di Salisburgo Milan; aspettando che la partita prenda il via, proviamo ora a valutare le scelte da parte dei due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni per la prima in Champions League.

DIRETTA SALISBURGO MILAN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Salisburgo Milan sarà trasmessa dalla televisione satellitare: gli abbonati Sky dunque potranno avvalersi del loro decoder per assistere alla partita di Champions League (e questo sarà valido per gli altri match forniti dall’emittente), ovviamente con la possibilità di seguirne le immagini in diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. Per la partita in questione poi ci sarà l’alternativa di Infinity Plus: anche in questo caso avremo una visione in mobilità e riservata a tutti i clienti della piattaforma.

PROBABILI FORMAZIONI SALISBURGO MILAN

Nella diretta Salisburgo Milan Matthias Jaissle pensa come sempre al 4-3-1-2: nel rombo di centrocampo Seiwald sarà il regista basso con Kameri davanti a lui in posizione di trequartista, alle spalle dei due attaccanti che dovrebbero essere Okafor e Fernando (ma occhio a Junior Adamu). A centrocampo invece le due mezzali saranno Kjaergaard e Capaldo; in difesa Ulmer è ormai il veterano e infatti indossa la fascia di capitano, Solet e Wober sono i due centrali con Dedic che agirà da terzino destro, in porta invece avremo Kohn.

Pioli dovrebbe schierare i soliti titolari nel 4-2-3-1: Kalulu e Tomori a protezione di Maignan, Calabria e Theo Hernandez come terzini mentre a centrocampo avremo la cerniera con Tonali e Bennacer ad alternarsi tra regia e interdizione. De Ketelaere è favorito come trequartista centrale, Messias e Rafael Leao (a meno che giochi Saelemaekers) agiranno in qualità di laterali alti con Giroud che dovrebbe prendersi la maglia di prima punta: questi gli 11 che il Milan dovrebbe schierare per l’esordio in Champions League, poi staremo a vedere se sarà realmente così…

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a dare uno sguardo a quello che l’agenzia Snai ha previsto, in termini di quote, per un pronostico sulla diretta Salisburgo Milan. La squadra favorita per la partita del girone di Champions League è quella di casa: la vittoria esterna del Milan, regolata dal segno 2, vi permetterebbe di guadagnare una cifra equivalente a 3,40 volte quanto investito con questo bookmaker, contro il valore di 2,10 che è posto sul segno 1, identificativo del successo casalingo del Salisburgo. Il pareggio, ipotesi regolata dal segno X, porta in dote invece una vincita che ammonta a 3,55 volte quanto avrete deciso di mettere sul tavolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA