Diretta Salisburgo Real Madrid Youth League/ Streaming video Canale20: chi in finale?

Salisburgo Real Madrid, in diretta dal Colorvay Sports Centre di Nyon, è la partita in programma oggi, sabato 22 agosto 2020: fischio d’inizio previsto per le ore 18.00. Eccoci di nuovo in campo per la Youth League, la manifestazione della UEFA riservata ai club giovanili più forti del continente, e che oggi proprio con la diretta tra Salisburgo Real Madrid ci regalerà una semifinale da urlo. E’ infatti forte l’attesa per questo match, che mette in palio il secondo e ultimo pass per la finalissima del prossimo 25 agosto (l’altra sarà Benfica-Ajax), e che vedrà protagoniste due contendenti dalla grande storia e tradizione in questo tipo di manifestazione. E che ovviamente si presentano alla semifinale di oggi pomeriggio in grandissima forma e impazienti di giocarsi nei prossimi 90 minuti il biglietto che vale la finale. Dopo tutto sia la formazione di Svensson come di Raul Gonzalez Blanco fin qui hanno fatto scintille e certo regaleranno emozioni anche questa sera. Lo faranno i Tori che hanno superato solo in extremis dopo un partita avvincente il Lione ai quarti di finale solo pochi giorni fa, come anche gli spagnoli, che invece hanno avuto la meglio sull’Inter primavera di Mister Madonna, arresosi ai quarti di finale, subendo un netto 3-0. La diretta tra Salisburgo e Real Madrid per la Youth League questa sera dunque match da non perdersi, il cui verdetto non è affatto deciso.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo subito agli appassionati che la diretta tv di Salisburgo Real Madrid League sarà trasmessa in chiaro per tutti: l’appuntamento con la seconda semifinale di Youth League è su Canale 20 che sarà raggiungibile anche attraverso il decoder di Sky. In assenza di un televisore sarà possibile assistere a questa sfida anche attraverso il sito Sportmediaset.it, dunque in diretta streaming video utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI SALISBURGO REAL MADRID YOUTH LEAGUE

Alla vigilia della diretta tra Salisburgo e Real Madrid Youth league, non abbiamo dubbi che i due allenatori abbiamo studiato con cura le rispettive probabili formazioni: sia Bo Svensson che Raul Gonzalez Blanco di certo si affideranno questa sera solo ai loro titolari più in forma, considerando che si torna a giocare per un posto in finale della manifestazione. Ecco che allora i tori questa sera saranno in campo a Nyon secondo il noto 4-3-1-2: che vedrà dunque titolari in attacco Adeyemi e Adamu, con Kjaergard fedele sulla tre quarti. Nella mediana a tre del club svizzero pur e sarà riconfermato dopo il match con il Lione Pokorny, come anche Seiwald e Sucic che si collocheranno al suo fianco. Pronti in difesa dal primo minuto Gazibegovic, Okoh, Affengruber e Dedic. Grandi conferme anche nell’11 del Real Madrid, dove Blanco dovrebbe dare ancora spazio al 4-1-4-1 che ha brillantemente superato l’Inter primavera solo pochi giorni fa. Qui dunque vi sarà spazio per Santos Fernandes, Ramon, Chust Garcia e Gutierrez Ortega in difesa, con Lopez fedele tra i pali. Con Antonio Blanco a collegamento, ecco che poi in avanti le maglie da titolari cadranno sulle spalle di Arribas Calvo e Morante al centro, mentre Marvin e Rodriguez Dekgado agiranno ai lati: Latasa sarà la prima punta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA