Diretta Sambenedettese Modena/ Streaming video e tv: incrocio interessante (Serie C)

Sambenedettese Modena, che viene diretta dal signor Daniele Rutella, si gioca alle ore 18:30 di mercoledì 25 settembre e rientra nel programma della sesta giornata del girone B della Serie C 2019-2020, in turno infrasettimanale. Una sfida attesa, che vede una Sambenedettese in piena zona play-off, contro il Modena, avversario in piena ripresa e da non sottovalutare. I marchigiani, a 8 punti, hanno collezionato due risultati utili consecutivi contro ArzignanoChiampo e Fermana. I modenesi, invece, si trovano nella parte bassa della classifica, a soli 5 punti, ma in un momento di grazia visti i 4 punti ottenuti nelle ultime due sfide.

La Sambenedettese è affamata di punti, dopo l’1-1 con la Fermana che scontenta Mister Montero. La squadra gioca bene e fa tanto possesso palla, ma spreca altrettante occasioni vantaggiose. Da tenere d’occhio Di Massimo, ormai vero e proprio perno dell’attacco rossoblù. Piace per le notevoli qualità tecniche e visione di gioco. Anche Angiulli, leader ritrovato, sembra poter dare il proprio contributo a centrocampo. La società, come detto da inizio campionato, non nasconde le sue alte ambizioni e il desiderio di fare il salto di qualità. I canarini hanno come obiettivo la salvezza e dovrebbero confermare l’undici visto contro la FeralpiSalò, partita finita in parità (1-1). La squadra di Zironelli, dopo due buone prestazioni, non vuole interrompere la striscia di risultati utili consecutivi. Ritrovato l’entusiasmo, la squadra riesce a creare diverse occasioni goal. Fino ad ora piace il duo offensivo Spagnoli-Rossetti. Quest’ultimo si è fatto notare per un goal lampo contro la FeralpiSalò, dopo appena 20 secondi gioco.

Nessuna particolare novità in casa Sambenedettese, con Montero che conferma il 4-3-3. Buono l’atteggiamento difensivo, soprattutto su palle inattive, e la costante ricerca del goal. Per la sfida coi canarini la rosa è completa, senza nessun giocatore infortunato o in fase di recupero. Il Modena cerca continuità e schiera il solito 3-5-2, con la difesa ormai rodata e un attacco che sembra affinare sempre più l’intesa. Zironelli ripone fiducia nella sua squadra, a totale disposizione del mister. Soddisfatto delle sicurezze acquisite negli ultimi match, chiede compattezza e maggiore organizzazione del gioco ai suoi.

Secondo le quote fornite da Eurobet su Sambenedettese Modena, è abbastanza scontata per i bookmakers la vittoria della Sambenedettese tra le mura domestiche (1.82). Più complicato che il Modena riesca a portare a casa i tre punti (4.30). Considerato meno probabile il pareggio, dato a 3.37.



