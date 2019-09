Diretta Fermana Sambenedettese/ Streaming video e tv: derby marchigiano (Serie C)

Fermana Sambenedettese verrà diretta dal signor Luigi Carella, ed è in programma domenica 22 settembre alle ore 15:00 per la quinta giornata nel girone B della Serie C 2019-2020. Interessante derby marchigiano quello che viene disputato al Recchioni: fino ad ora il campionato della Fermana è stato assolutamente ondivago, dopo l’esordio vincente contro il Ravenna sono arrivate due sconfitte consecutive ma poi incredibilmente i gialloblu sono andati a vincere a Piacenza, sul campo di una delle principali candidate alla promozione diretta. Il colpo del Garilli potrebbe aver aumentato la fiducia di una squadra che oggi ospita una Sambenedettese che come sempre punta ai playoff, e che nell’ultimo impegno ha ospitato l’ArzignanoChiampo al Riviera delle Palme e ne è uscita con una vittoria in rimonta. Sarà dunque molto interessante valutare come andranno le cose nella diretta di Fermana Sambenedettese, attesa ormai tra qualche ora; nel frattempo la valutazione la facciamo sulle scelte dei due allenatori, analizzando le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Fermana Sambenedettese, perché il campionato di Serie C non viene trasmesso sui canali tradizionali salvo qualche eccezione: ancora una volta dunque l’appuntamento è sul portale elevensports.it, che fornisce tutte le partite di campionato e Coppa Italia in diretta streaming video. E’ possibile abbonarsi al servizio oppure, di volta in volta, acquistare il singolo evento ad un prezzo precedentemente fissato.

PROBABILI FORMAZIONI FERMANA SAMBENEDETTESE

In Fermana Sambenedettese, Flavio Destro dovrebbe confermare il 4-3-3 che ha vinto al Garilli: dunque Gemello protetto da due difensori centrali come Comotto e Scrosta, con Manetta e Sperotto che agiranno sulle corsie laterali aiutando in fase di possesso Mantini e Urbinati, che potranno allargarsi a giocare palla lasciando campo alla regia di Ricciardi. Nel tridente offensivo Iotti e Liguori giocano sulle corsie, mentre il matchwinner Cognigni resta favorito su Maistrello. La Sambenedettese di Paolo Montero se la gioca con il modulo speculare: Miceli e Carillo davanti a Santurro, il jolly Rapisarda schierato da terzino destro con Gemignani sull’altro lato del campo e un centrocampo nel quale Angiulli avrà in mano le redini della manovra con Gelonese e Frediani sulle mezzali. A Cernigoi vengono chiesti i gol: il centravanti sarà affiancato da Orlando e Di Massimo, attenzione a Volpicelli che potrebbe avere una maglia da titolare.

QUOTE E PRONOSTICO

Quotata dall’agenzia di scommesse Snai, Fermana Sambenedettese prevede un pronostico nel quale i padroni di casa sono favoriti: vale 2,55 volte la somma giocata il segno 1 per la loro vittoria, mentre il successo esterno regolato dal segno 2 vi permetterebbe di intascare una vincita corrispondente a 2,80 volte quanto investito. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote un guadagno che ammonta a 3,00 volte la puntata con questo bookmaker.



