Diretta Sambenedettese Sudtirol/ Streaming video tv: un test per entrambe (Serie C)

DIRETTA SAMBENEDETTESE SUDTIROL: VECCHI NON PUÒ SBAGLIARE

Sambenedettese Sudtirol, partita che sarà diretta dal signor Paolo Bitonti, si gioca alle ore 15:00 di sabato 27 febbraio: sfida interessante quella del Riviera delle Palme, dove troviamo una squadra altoatesina che, dopo essere rimasta a lungo in testa al girone B, ha avuto un periodo negativo che ha portato addirittura a scivolare in quarta posizione. Il positivo pareggio contro il Padova potrebbe essere il segnale di ripresa, ma ora Stefano Vecchi non può più sbagliare perché si rischia ancora una volta di mancare l’appuntamento con la promozione.

La Sambenedettese, che ha richiamato Paolo Montero dopo l’esonero di Mauro Zironelli che ne aveva preso il posto, resta una squadra che può concretamente aspirare ai playoff e questo è l’obiettivo minimo, peccato che settimana scorsa sia arrivata una pesante sconfitta a Modena che ora andrà riscattata. Sarà davvero interessante scoprire quello che succederà nella diretta di Sambenedettese Sudtirol; aspettando che le due squadre scendano in campo proviamo a vedere in che modo potrebbero giocare, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA SAMBENEDETTESE SUDTIROL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sambenedettese Sudtirol sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, in questo caso su Sky Sport 253: l’appuntamento è riservato agli abbonati al pacchetto Calcio e rappresenta la grande novità della stagione per la Serie C. Resta ovviamente valida la consueta alternativa del portale Eleven Sports, che già da qualche anno fornisce l’intera gamma delle partite di terza divisione: la visione sarà in diretta streaming video e potrete abbonarvi al servizio oppure acquistare di volta in volta il singolo evento, che prevede un prezzo fisso salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI SAMBENEDETTESE SUDTIROL

Paolo Montero in Sambenedettese Sudtirol deve fare i conti con la squalifica di Rubén Botta: Serafino o più probabilmente Padovan per affiancare Lescano in attacco, mentre a centrocampo dovrebbe essere tutto confermato con l’eccezione di Ivan Rossi che può lasciare il posto a Chacon, con Angiulli e Angelo D’Angelo in mezzo e due esterni come Fazzi e Trillò. Avremo poi Dario D’Ambrosio, Biondi ed Enrici che giocheranno nel terzetto difensivo a protezione del portiere, qui Laborda potrebbe nuovamente essere titolare a scapito di Nobile. Nel Sudtirol mancherà Fink: in cabina di regia dovremmo allora vedere Leandro Greco, con Beccaro che invece si gioca la maglia di mezzala con Karic (Tait dovrebbe essere confermato). Malomo sfida Polak e Curto per essere uno dei due centrali a protezione di Poluzzi; Morelli e Fabbri agiranno come terzini, davanti Voltan o Daniele Casiraghi a fluttuare tra le linee assistendo gli attaccanti, con Fischnaller che spera di tornare titolare ma dovrà vincere la concorrenza di Rover e Magnaghi.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Sambenedettese Sudtirol possiamo leggere insieme quello che l’agenzia Snai ha previsto con le sue quote. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa porta in dote una vincita corrispondente a 3,20 volte la somma giocata, mentre il pareggio che è regolato dal segno X vi farebbe guadagnare 3,05 volte la puntata. L’eventualità del successo ospite, ovviamente il segno 2, vale invece 2,25 volte quello che avrete messo sul piatto con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA