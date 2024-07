DIRETTA SAMELE OH STREAMING VIDEO: LA SEMIFINALE DELLA SCIABOLA MASCHILE (OGGI 27 LUGLIO)

La scherma raramente ci delude e allora ecco una grande speranza di medaglia già oggi, sabato 27 luglio, con la diretta Samele Oh, che alle ore 20.15 sarà la semifinale della sciabola maschile, la sfida che regalerà al vincitore la certezza di una medaglia e un posto nella finalissima, che sarà poi in programma alle ore 21.55, mentre per lo sconfitto ci sarà comunque la possibilità di inseguire un posto sul podio con la finale terzo posto che sarà in programma già alle ore 21.05.

Questi sono tutti gli appuntamenti da tenere presenti verso una serata che sarà intensa e potrebbe valere un posto nella storia per Luigi Samele, già medaglia d’argento a Tokyo sia nella gara individuale sia in quella a squadre. Insomma, un grandissimo campione che però adesso cerca quella che sarebbe la soddisfazione più grande della carriera. In Giappone Luigi Samele fu costretto a inchinarsi al leggendario ungherese Áron Szilágyi, che ha vinto le ultime tre edizioni dei Giochi Olimpici ma adesso non è più della partita. Si deve designare il suo erede, la diretta Samele Oh ci darà già risposte molto importanti in tal senso…

COME VEDERE LA DIRETTA SAMELE OH, OLIMPIADI 2024 IN STREAMING VIDEO TV

C’è aria di medaglie e quindi naturalmente vogliamo sapere come si potrà seguire la diretta tv Samele Oh e più in generale tutte le fasi finali della sciabola maschile alle Olimpiadi Parigi 2024. Rai Sport e Rai Due saranno i canali di riferimento in chiaro, unitamente alla diretta streaming video di Rai Play tramite sito o applicazione. Ecco poi i canali di Eurosport, che sono disponibili anche nei pacchetti Sky o DAZN per gli abbonati, mentre per quanto riguarda lo streaming la piattaforma Discovery Plus trasmette integralmente le Olimpiadi Parigi 2024.

DIRETTA SAMELE OH: IL CAMMINO DELL’AZZURRO

Mentre aspettiamo la diretta Samele Oh, possiamo andare adesso a ricordare il cammino dell’azzurro già argento uscente nella prima parte del tabellone della sciabola individuale maschile alle Olimpiadi Parigi 2024. Esentato dal primo turno, il nostro esperto sciabolatore classe 1987 ha debuttato ai sedicesimi vincendo per 15-10 il suo primo assalto contro il canadese Shaul Gordon, per poi con il punteggio di 15-12 nel match degli ottavi di finale, che è stato il derby italiano con Luca Curatoli, che era nella sua stessa porzione del tabellone.

A quel punto ecco l’appuntamento con i quarti di finale contro l’egiziano Mohamed Amer, sconfitto da Luigi Samele con il punteggio di 15-13. La scherma è uno sport sempre più globale, infatti nelle semifinali ci sono ben tre continenti ancora in lizza, la diretta Samele Oh vedrà l’italiano contrapposto appunto al sudcoreano Oh Sang-uk, mentre l’incontro dall’altra parte del tabellone sarà tra l’egiziano Ziad El-Sissy e il tunisino Farès Ferjani, quindi avremo certamente un nordafricano nella finale olimpica.