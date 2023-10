DIRETTA SAMPDORIA CATANZARO/ Video streaming tv: due storie molto diverse! (Serie B, 1 ottobre 2023)

DIRETTA SAMPDORIA CATANZARO: I TESTA A TESTA

La diretta del match tra Sampdoria e Catanzaro sta per avere inizio e le due formazioni non si sono mai affrontate all’interno di una manifestazione sportiva, portando ad oggi una sfida inedita all’interno non solo di questa categoria ma nella storia del due squadre. Non potendo analizzare i precedenti storici, vi proponiamo le ultime tre sfide delle due formazioni in campionato. Sampdoria che arriva al match con soltanto un punto collezionato, seppure in un campo difficile come il Tardini di Parma, e due sconfitte avvenute contro Como e Cittadella rispettivamente con i risultati di 1-0 e 1-2.

Sampdoria di Andrea Pirlo che sembrerebbe essere in un grave momento di difficoltà chissà che la sfida di oggi non possa rappresentare la rotta da invertire. Catanzaro che dopo un inizio sfavillante, nelle ultime tre sfide ha registrato due pareggi e una brutta sconfitta contro il Parma con il pesante risultato di 0-5. Giallorossi che hanno pareggiato poi contro Bari e Cittadella rispettivamente con i risultati di 2-2 e 1-1. Ad andare in gol ben tre calciatori: Sounas, Verna e Donnarumma. (Marco Genduso)

SAMPDORIA CATANZARO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Sampdoria Catanzaro sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Sampdoria Catanzaro in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

SAMPDORIA CATANZARO: DELUSIONE LIGURE

La diretta Sampdoria Catanzaro, in programma domenica 1 ottobre alle ore 16:15 allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova, sarà un match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie B. In pochi avrebbe immaginato questa situazione di classifica alla vigilia della sfida: i blucerchiati, grandi favoriti per la promozione, veleggiano nelle parti meno nobili della graduatoria e, dopo la sconfitta di Como, scricchiola la panchina di Andrea Pirlo. Sul fronte opposto, invece, viaggia a gonfie l’undici calabrese neo-promosso: sono dodici i punti ottenuti nelle sette partite disputate.

SAMPDORIA CATANZARO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Sampdoria Catanzaro, sfida in programma domenica 1 ottobre allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova. Tra i padroni di casa mister Andrea Pirlo cerca i correttivi per uscire da una situazione di classifica deficitaria. Per questo probabile che La Gumina torni a guidare il reparto offensivo con Kasami a guidare il centrocampo. Per mister Vincenzo Vivarini, invece, solito dubbio tra Donnarumma e Iemmello nel reparto offensivo.

SAMPDORIA CATANZARO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Sampdoria Catanzaro danno per favorita la squadra di mister Pirlo con il segno 1 proposto a 2.05. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 2 equivalente alla vittoria dei calabresi è dato a 3.45 mentre il pareggio si gioca a 3.55.

