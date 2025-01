DIRETTA SAMPDORIA GENOA, il Derby della Lanterna Primavera

Un derby è sempre un derby, anche nel campionato Primavera, e se quel derby è la diretta Sampdoria Genoa Primavera vale ancora di più. Il baby derby della Lanterna andrà in onda lunedì 13 gennaio alle ore 16 allo stadio Tre Campanili di Bogliasco. In casa i doriani, fanalino di coda di questa campionato Primavera con soli 9 punti e a serio rischio retrocessione in Primavera 2. Dopo una striscia negativa di dieci sconfitte ed un pareggio i blucerchiati sono tornati alla vittoria in casa contro il Lecce, per poi perdere di nuovo contro il Sassuolo capolista. Il campionato sembra ormai compromesso, ma una vittoria nel derby potrebbe riscattare la stagione della Samp.

Il Genoa naviga invece a vista a metà classifica. I rossoblu si trovano infatti al decimo posto a quota 27 punti, a debita distanza sia dalle zone alte della classifica che dall’inferno della zona play out. I grifoncini sono reduci da una pesante sconfitta interna contro il Monza per 4-1, il match contro la Samp sarà quindi fondamentale per tornare alla vittoria in campionato.

DIRETTA SAMPDORIA GENOA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Sampdoria Genoa Primavera sarà visibile in diretta su Sportitalia, che detiene per questa stagione i diritti per il campionato Primavera. Il match sarà inoltre visibile in streaming su dispositivi mobili, tablet e smart TV tramite il sito Sportitalia.it e l’app dedicata.

SAMPDORIA GENOA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco le probabili formazioni per la diretta Sampdoria Genoa Primavera. La Sampdoria Primavera dovrebbe schierarsi con un 4-3-1-2: Scardigno in porta, difesa con Paganotti, D’Amore, Zequiraj e Ovalle Santos. A centrocampo Casalino, Giolfo e Papasergio, con Forte a supporto delle due punte Bacic e Ntanda. Il Genoa risponde con il 3-4-1-2: Consiglio in porta, difesa a tre con Ferroni, Barbini e Meconi. Venturino, Fazio, Rossi e Contarini agiranno sulle fasce, mentre Romano giocherà dietro Dorgu e Kejvin.

