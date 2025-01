Diretta Sampdoria Cesena, come arrivano le squadre alla gara

Allo stadio Luigi Ferraris si terrà la diretta Sampdoria Cesena delle ore 20.30 valida per la giornata 22 del campionato di Serie B e mette a confronto due squadre in una situazione molto differente di classifica e della stagione, i blucerchiati occupano le parti basse della classifica e ad oggi rischiano di giocare lo spareggio per andare ai playout mentre gli emiliani occupano la decima posizione e sognano di poter raggiungere i playoff alla prima stagione. La Sampdoria arriva alla sfida da un pareggio contro il Brescia per 1-1 che ha visto anche brutti episodi di razzismo contro il giovane Akinsanmiro, anche il Cesena ha pareggiato nell’ultima uscita contro il Cittadella per 0-0 con Shpendi che ancora fatica a ritrovare il gol.

Diretta Sampdoria Cesena, come vedere la partita

Per vedere la diretta Sampdoria Cesena sarà necessario essere in possesso di un abbonamento a Dazn per il pacchetto Plus, Standard e Goal Pass, sintonizzarsi poi sul canale Dazn o collegarsi con la piattaforma di streaming di Dazn.

Probabili formazioni Sampdoria Cesena, i probabili ventidue titolari

Per la diretta Sampdoria Cesena Leonardo Semplici confermerà quasi tutti i titolare scesi in campo nell’ultima partita schierando il 3-5-2 con Ghidotti tra i pali, Riccio, Veroli e Meulensteen in difesa, Venuti e Beruatto sulle fasce per via dell’infortunio di Depaoli, Bellemo, Yepes e Ronaldo Vieira a centrocampo e Coda e Tutino come coppia offensiva. Il Cesena di mister Michele Mignani invece risponderà con il 3-4-2-1 con Klinsman in porta, Mangraviti, Prestia e Ciofi come terzetto di difesa, centrocampo formato da Donnarumma e Adamo sugli esterni con Bastoni e Calò in mezzo, il bomber Shpendi unica punta supportata da Kargbo e Berti.

Sampdoria Cesena, quote e pronostico della sfida

La diretta Sampdoria Cesena è una sfida dalla difficile lettura con due squadre che stanno faticando a trovare continuità nei risultati e difficoltà nel trovare il gol, entrambe le squadre lotteranno per trovare la vittoria che manca da molto, soprattutto il Cesena che è riuscita a ritrovare i punti dopo tre sconfitte consecutive. La Sampdoria però secondo i bookmakers è favorita, probabilmente per i risultati positivi nelle ultime cinque gare o perché gioca in casa, e la quota della sua vittoria è di 2.40, il pareggio tra le due squadre è quotato 3.10 mentre la vittoria del Cesena fuoricasa è dato a 3.20.

