DIRETTA/ Sampdoria Cosenza video streaming tv: nove incroci, tutti datati (Serie B, 22 ottobre 2023)

Ci stiamo avvicinando alla diretta di Sampdoria Cosenza, e bisogna dire che i precedenti tra queste due squadre sono nove: oggi dunque arriveremo in doppia cifra, e potrebbe anche arrivare la prima vittoria dei lupi che contro i blucerchiati non sono mai riusciti a vincere, ottenendo al massimo tre pareggi a fronte di sei sconfitte. L’ultima a Marassi risale comunque al settembre 2002: si parla di vent’anni fa e di un campionato che la Sampdoria aveva chiuso con la promozione, in quel 2-1 aveva segnato due volte (in quattro minuti) Fabio Bazzani prima che Fabio Alteri accorciasse le distanze, ormai già al 90’ minuto.

Come detto non possiamo parlare di una vittoria del Cosenza, che al Luigi Ferraris ha strappato soltanto un pareggio: bisogna andare al settembre 2001, seconda giornata di campionato sempre in Serie B e due reti nei primi 21 minuti. Per i calabresi aveva segnato Igor Zaniolo, il papà di Nicolò; la Sampdoria, che in quella stagione era allenata da Gigi Cagni, aveva risposto con Davide Possanzini e in campo c’era ancora Attilio Lombardo, ultimo grande protagonista dello scudetto blucerchiato vinto 10 anni prima, e già passato dalla Juventus di Marcello Lippi. (agg. di Claudio Franceschini)

SAMPDORIA COSENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Sampdoria Cosenza sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Sampdoria Cosenza in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

SAMPDORIA COSENZA: BLUCERCHIATI PENULTIMI IN CLASSIFICA

La diretta Sampdoria Cosenza, in programma domenica 22 ottobre alle ore 16:15 allo stadio “Giuseppe Ferraris” di Genova, sarà un match valido per la decima giornata del campionato italiano di Serie B. Di fronte due sorprese di questo inizio di stagione con situazioni opposte: i blucerchiati, partiti con il chiaro intento di primeggiare, si ritrovano al penultimo posto con una sola vittoria all’attivo fino a questo momento. I Lupi calabresi, al contrario, sono ben oltre le aspettative: quattordici punti e zona play-off dopo le due vittorie consecutive ottenute contro Pisa e Lecco.

SAMPDORIA COSENZA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Sampdoria Cosenza, sfida in programma domenica 22 ottobre alle ore 16:15 allo stadio “Giuseppe Ferraris” di Genova. Tra i padroni di casa mister Andrea Pirlo continuerà con il 3-5-2: sulle corsie laterali Barreca e Stojanovic mentre in difesa spazio a Murru, Gonzalez e Ghilardi. In casa rossoblù, invece, mister Fabio Caserta punterà sull’ottimo momento di Forte che, anche in questa gara, dovrebbe essere supportato da Mazzocchi, Tutino e Marras nel 4-2-3-1.

SAMPDORIA COSENZA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Sampdoria Cosenza danno per favorita la squadra di mister Pirlo con il segno 1 proposto a 2.05. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 2 equivalente alla vittoria dell’undici calabrese è dato a 3.65 mentre il pareggio si gioca a 3.35.

