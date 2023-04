DIRETTA/ Sampdoria Cremonese video streaming tv: monologo doriano nei precedenti

DIRETTA SAMPDORIA CREMONESE: TESTA A TESTA

Con la diretta di Sampdoria Cremonese, le due formazioni tornano ad affrontarsi a Marassi dall’ultimo campionato di Serie A disputato dai grigiorossi, nella stagione 1995/96. In otto precedenti disputati in casa della Sampdoria tra Serie A e Serie B, da segnalate sei vittorie blucerchiati e solo due pareggi, con la Cremonese che non è mai riuscita a fare risultato pieno al “Ferraris”, uscendo imbattuta il 31 dicembre 1989 e il 24 maggio 1992, con i pareggi col punteggio di 1-1 e 2-2.

Secco 2-0 per la Sampdoria nell’ultimo precedente casalingo contro la Cremonese datato 28 gennaio 1996, all’andata vittoria misura blucerchiata allo “Zini”, con la Cremonese che non batte la Sampdoria in una partita di campionato dalla sfida casalinga del 6 novembre 1994, terminata col punteggio di 2-0 in favore dei grigiorossi. (agg. di Fabio Belli)

SAMPDORIA CREMONESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv della sfida Sampdoria Cremonese sarà visibile solamente su Dazn. Per quanto riguarda la piattaforma streaming bisognerà avere l’iscrizione all’abbonamento scegliendo tra pass annuale o mensile. Se invece la si vuole vedere attraverso l’emittente televisiva, anche qui previo abbonamento al pacchetto Calcio.

La visione della diretta Sampdoria Cremonese è inoltre trasmessa in streaming video e si potrà anche qui scegliere se vederla sull’app di Dazn su smart tv, computer, smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo elettronico supportato tra cui console di gioco.

SCONTRO SALVEZZA

La diretta Sampdoria Cremonese, partita in programma sabato 8 aprile alle ore 16:30, racconta di una sfida fondamentale per la zona salvezza. Le due squadre sono rispettivamente penultima e ultima in classifica con uno scarto di appena due punti l’una dall’altra. I blucerchiati hanno subito un netto 3-0 dalla Roma all’Olimpico dopo che erano riusciti finalmente a conquistare i tre punti in occasione della partita casalinga contro il Verona, interrompendo un digiuno che durava dal 4 gennaio 2023. La Cremonese invece aveva vinto proprio con la Roma la sua unica gara della stagione 2022/2023 in campionato mentre ora è reduce da tre sconfitte e due pareggi in Serie A più il 2-0 incassato dalla Fiorentina in Coppa Italia.

In casa la Sampdoria ha collezionato a malapena una vittoria a fronte di quattro pareggi e ben nove sconfitte, il peggior dato tra le mura amiche dopo quello della stessa Cremonese. I lombari invece, se analizziamo le sfide in trasferta, hanno una percentuale dello 0% di vittorie che condividono col Verona. C’è da dire che metà delle partite disputate hanno portato quantomeno un punto alla Cremonese: 7 pareggi e 7 sconfitte in 14 partite.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA CREMONESE

Le probabili formazioni della diretta Sampdoria Cremonese vedono i liguri scendere in campo col 3-4-2-1. In porta Ravaglia, trio difensivo formato da Zanoli, Nuytinck e Amione. Sugli esterni Leris e Augelli spingeranno sulle fasce mentre Rincon-Winks sarà la coppia in mediana. Cuisance e Djuricic invece supporteranno l’unica punta Gabbiadini.

Risposta della Cremonese col 3-5-2. Carnesecchi tra i pali con dinanzi a sé il pachetto arretrato composto da Aiwu, Bianchetti e Vasquez. Da destra verso sinistra del centrocampo ci saranno Sernicola, Pickel, Meité, Benassi e Valeri. Il tandem d’attacco sarà Tsadjout e Dessers.











