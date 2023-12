Diretta/ Sampdoria FeralpiSalò streaming video tv: la prima volta di sempre (Serie B, 23 dicembre 2023)

DIRETTA SAMPDORIA FERALPISALÒ: TESTA A TESTA

Nessun precedente ufficiale prima di questa diretta di Sampdoria Feralpisalò, ma nei primi tre anni della gestione di Marco Giampaolo, la Sampdoria ha affrontato il suo ex allenatore in incontri amichevoli a fine luglio. Un modo inconsueto, ma affascinante, di anticipare l’inizio della stagione, fornendo spunti interessanti e prospettive sulle squadre. Il 27 luglio 2016, in uno scenario dove alcuni volti familiari come Castan, Soriano e Cassano ancora animavano il campo, l’avversario, un minuscolo Lecce di Lega Pro, ha dimostrato di essere una sorpresa formidabile. Il giovane Luche ha danzato tra i difensori blucerchiati, segnando l’1-0 e colpendo addirittura due pali.

Murati ha poi raddoppiato, lasciando la Sampdoria a bocca aperta di fronte alla determinazione della squadra di Lega Pro. Un risultato che ha sicuramente scosso le acque, anche se l’epoca dei veri test doveva ancora iniziare. Il 22 luglio 2017, un’altra amichevole ha visto Giampaolo e la Sampdoria affrontarsi. L’equilibrio è stato mantenuto, e questa volta è stata una rete di Caprari, su un’abile sponda di testa di Barreto, a decidere l’incontro. Nella ripresa, una bella punizione calciata da Dodò ha dato il via a una serie di emozioni, ma il portiere avversario ha deviato il pallone sul palo, mantenendo il risultato invariato. (agg. Gianmarco Mannara)

SAMPDORIA FERALPISALÒ STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Sampdoria FeralpiSalò sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Sampdoria FeralpiSalò in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PIRLO NON PUÒ SBAGLIARE!

Sampdoria FeralpiSalò, in diretta sabato 23 dicembre 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Giuseppe Ferraris di Genova, sarà una sfida valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie B. Sfida che, almeno sulla carta, vede i blucerchiati favoriti. L’undici di Andrea Pirlo, infatti, viene da quattro vittorie nelle ultime cinque sfide, ultima delle quali contro la Reggiana, utili per riportarsi a cinque lunghezze dai play-off. I Leoni del Garda, invece, nonostante il successo di misura contro la Cremonese, occupano l’ultima posizione con sei lunghezze di ritardo dai play-out.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA FERALPISALÒ

Le probabili formazioni della diretta Sampdoria FeralpiSalò, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Ferraris di Genova. Per i padroni di casa mister Andrea Pirlo solito 4-3-2-1 con Verre ed Esposito dietro l’unica punta De Luca. I Leoni del Garda, invece, proporranno il 3-5-2 con Pizzignacco in porta e una linea difensiva composta da Bergonzi, Ceppitelli e Martella.

SAMPDORIA FERALPISALÒ LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sampdoria FeralpiSalò, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria ligure con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.85, mentre l’eventuale successo ospite, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.75.

