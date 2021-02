Diretta Sampdoria Fiorentina/ Streaming video DAZN: sfida da ex per Ranieri (Serie A)

DIRETTA SAMPDORIA FIORENTINA: BLUCERCHIATI VERSO L’EUROPA?

Sampdoria Fiorentina è in diretta da Marassi alle ore 15:00 di domenica 14 febbraio, e rappresenta una partita valida per la 22^ giornata nel campionato di Serie A 2020-2021. Match intrigante, tra due squadre che non sono troppo lontane in classifica: è però una differenza sostanziale perché i blucerchiati, reduci dal pareggio di Benevento in rimonta, stanno disputando un campionato positivo e non sono nemmeno tagliati fuori dalla corsa all’Europa, anche se per arrivarci davvero dovrebbero avere un passo decisamente migliore e maggiore continuità nei risultati.

La Fiorentina sta ancora una volta deludendo, a prescindere dal ko interno contro l’Inter: in generale Cesare Prandelli ha migliorato le cose ma i viola sono ancora ben lontani dalle possibilità offerte dalla rosa, e non sono ancora al sicuro da brutte sorprese. Sarà interessante valutare quello che succederà nella diretta di Sampdoria Fiorentina; mentre aspettiamo che le due squadre scendano sul terreno di gioco proviamo a capire in che modo potrebbero essere schierate dai loro allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA SAMPDORIA FIORENTINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Fiorentina sarà disponibile sul canale DAZN1, e dunque rappresenta un appuntamento riservato ai possessori (da almeno tre anni) di un abbonamento a Sky, che potranno accendere il decoder e selezionare il canale al numero 209. Per i clienti DAZN ovviamente l’appuntamento classico è quello con la diretta streaming video: potranno seguire questa partita di campionato utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA FIORENTINA

Claudio Ranieri, che è un grande ex, perde Tonelli per Sampdoria Fiorentina: dunque definita la coppia centrale davanti ad Audero, ci saranno Yoshida e Omar Colley con Bereszynski che partirà a destra mentre Augello agirà sull’altro versante. Il modulo resta il 4-4-2, con Candreva e Jankto che dovrebbero percorrere le corsie laterali; in mezzo restano favoriti Adrien Silva e Thorsby, per l’attacco è in dubbio Gabbiadini ma in ogni caso il tandem dovrebbe essere formato con Quagliarella e un Keita Baldé Diao che sta crescendo partita dopo partita. Doppia tegola per Prandelli, che dovrà fare a meno di Milenkovic (ancora) e Sofyan Amrabat: rientrano però Castrovilli e Ribéry, ancora non al top il francese e dunque potrebbe esserci un’occasione per Kokorin, anche se per spalleggiare Vlahovic ci sarebbe anche Kouamé. A centrocampo è Borja Valero, più di Pulgar, l’indiziato ad agire in posizione centrale; Bonaventura sarà l’altra mezzala con Venuti e Biraghi che correranno sulle fasce, in difesa Martinez Quarta e Igor proteggeranno i fianchi di Germán Pezzella con Dragowski che ovviamente sarà tra i pali.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tracciare un pronostico su Sampdoria Fiorentina possiamo farci aiutare dalle quote fornite dall’agenzia Snai: vediamo allora che il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi consentirebbe di guadagnare 2,75 volte la vostra giocata, per contro il segno 2 che regola il successo degli ospiti porta in dote una vincita corrispondente a 2,55 volte l’importo investito. Il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, permette una vincita che ammonta a 3,30 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto con questo bookmaker.



