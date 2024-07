DIRETTA INTER LAS PALMAS: AMICHEVOLE “SPAGNOLA” A CESENA

Ci attende un”tuffo” in Romagna, per la precisione allo stadio Manuzzi di Cesena, che ospiterà i campioni d’Italia grazie alla diretta Inter Las Palmas, partita amichevole in programma tra i nerazzurri di Simone Inzaghi e la formazione spagnola con fischio d’inizio alle ore 19.30 di questa sera, sabato 27 luglio 2024. Prosegue dunque il cammino di preparazione dell’Inter verso il nuovo campionato, nel quale provare a bissare il titolo tricolore, magari provando anche a fare più strada in Champions League. La diretta di Inter Las Palmas sarà tra l’altro un discreto banco di prova, contro gli spagnoli che militano nella Liga.

Finora l’estate nerazzurra ha portato all’Inter due vittorie di misura nelle prime due uscite amichevoli, a cominciare dal successo per 3-2 contro gli svizzeri del Lugano, dove si è messo in particolare evidenza il nuovo acquisto in attacco, cioè l’iraniano Mehdi Taremi, poi ecco la vittoria per 2-1 alla Pinetina di Appiano Gentile contro la Pergolettese, avversaria di Serie C, in questo caso poco più di un allenamento. Adesso l’asticella comincia gradualmente ad alzarsi, tre settimane prima del via al nuovo campionato di Serie A. Siamo quindi curiosi di scoprire cosa ci dirà la diretta Inter Las Palmas…

INTER LAS PALMAS IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE L’AMICHEVOLE

La diretta tv Inter Las Palmas non dovrebbe essere prevista nel senso classico del termine, ma per i tifosi nerazzurri e tutti gli appassionati di calcio dobbiamo segnalare che gli abbonati alla piattaforma DAZN avranno a disposizione la diretta Inter Las Palmas in streaming video da Cesena, mentre altre informazioni utili arriveranno sicuramente dal sito e dai profili social ufficiali della società nerazzurra.

PROBABILI FORMAZIONI INTER LAS PALMAS

Parlando delle probabili formazioni per la diretta Inter Las Palmas, potremmo iniziare a vedere protagonisti anche gli italiani reduci dagli Europei, ma è chiaro che siamo ancora in una fase nella quale Simone Inzaghi si affiderà soprattutto agli uomini più allenati. Fra loro anche i tre nuovi acquisti, cioè il portiere Martinez (titolare in attesa del rientro di Sommer dalle vacanze), Zielinski a centrocampo e Taremi in attacco, con l’iraniano sempre a segno nelle due precedenti uscite.

Il modulo di riferimento è sempre l’immancabile 3-5-2, può essere un’occasione per mettersi in mostra sia per alcune riserve già molto affidabili nella scorsa stagione, da Bisseck ad Asllani e Carlos Augusto, ma anche per molti giovani che in ritiro sono stati aggregati alla prima squadra, senza dimenticare che “l’eterno” Mkhitaryan è praticamente intoccabile per il mister Simone Inzaghi anche nel cuore dell’estate e quindi verosimilmente lo sarà anche oggi nella diretta Inter Las Palmas…