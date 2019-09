Diretta Sampdoria Inter/ Streaming video e tv: Conte punta al 6^ successo

Sampdoria Inter, diretta dall’arbitro Calvarese, sabato 28 settembre 2019 alle ore 18.00 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova, sarà una sfida valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A. Un vero e proprio testacoda visto che i blucerchiati allenati da Eusebio Di Francesco occupano attualmente l’ultimo posto in classifica in coabitazione con la Spal. L’Inter invece battendo di misura la Lazio in casa si è garantita la quinta vittoria consecutiva, restando a punteggio pieno a +2 dalla Juventus seconda, a +5 dall’Atalanta terza e a +6 dalla coppia delle quarte composta da Cagliari e Napoli. Un sesto acuto sarebbe importantissimo per i nerazzurri ma ci sarà da fare i conti contro una Sampdoria con l’acqua alla gola, che dopo l‘unica vittoria fin qui ottenuta contro il Toro è caduta di nuovo nel turno infrasettimanale contro la Fiorentina, che ha spezzato il tabù del successo da inseguire nell’era Montella e ha lasciato a fondo classifica i genovesi.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE SAMPDORIA INTER

La diretta tv di Sampdoria-Inter sarà garantita dalla televisione satellitare, che la trasmetterà sul canale Sky Sport Serie A (tutti gli abbonati lo trovano al numero 202 del loro decoder). In assenza di un televisore potrete avvalervi come sempre dell’applicazione Sky Go per seguire questa partita in diretta streaming video, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA INTER

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Sampdoria-Inter, sabato 28 settembre 2019 alle ore 18.00 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova, sfida valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A. 3-4-1-2 per la Sampdoria allenata da Eusebio Di Francesco in campo con: Audero, Berezynski, Chabot, Colley, Depaoli, Ekdal, Vieira, Murru, Ramirez, Gabbiadini, Caprari. 3-4-1-2 per l’Inter guidata in panchina da Antonio Conte, schierata con: Handanovic, Godin, De Vrij, Skriniar, Candreva, Barella, Brozovic, Vecino, Sensi, Lukaku, Politano.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Sampdoria-Inter, le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai ci dicono che la squadra favorita è quella nerazzurra: il segno 1 per la vittoria interna vale infatti 5.75 volte la somma messa sul piatto contro il valore di 1.65 volte la quota investita, che è stato posto sull’eventualità del successo esterno regolata dal segno 2. Per il pareggio dovrete scommettere sul segno X, e in questo caso andreste a guadagnare una cifra corrispondente a 3.60 volte quanto puntato. Per i gol realizzati complessivamente nel match, over 2.5 quotato 1.72 e under 2.5 quotato 2.10.



