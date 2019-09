Diretta Inter Lazio/ Streaming video e tv: altro test per la capolista (Serie A)

Inter Lazio, partita diretta dal signor Fabio Maresca, va in scena alle ore 21:00 di mercoledì 25 settembre e rappresenta il big match della quinta giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Nel turno infrasettimanale arriva un altro test importante per la capolista: ancora a punteggio pieno, l’Inter arriva dalla brillante vittoria nel derby con la quale ha certificato la sua competitività, e a distanza di pochi giorni c’è un’altra sfida nella quale Antonio Conte può dimostrare di essere in piena e concreta corsa per lo scudetto. La Lazio si è rialzata dopo aver subito due rimonte consecutive (contro Spal e Cluj, in Europa League): la rotonda vittoria sul Parma ci ha detto che la squadra di Simone Inzaghi può puntare a grandi traguardi (ovvero la qualificazione in Champions League) ma dovrà trovare la giusta costanza nell’arco della stagione, soprattutto in trasferta. Intanto anche per i biancocelesti questa di San Siro è una prova del nove; vediamo adesso in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando le probabili formazioni mentre aspettiamo la diretta di Inter Lazio.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

PROBABILI FORMAZIONI INTER LAZIO

Per Inter Lazio, Conte pensa a cambiare qualcosa: possibile che Romelu Lukaku sia fatto riposare a vantaggio di Politano, che dunque giocherebbe in coppia con Lautaro Martinez a meno che non venga lanciato finalmente Alexis Sanchez. A destra Candreva si gioca il posto con D’Ambrosio, dall’altra parte ci sarà quasi certamente Asamoah mentre in mezzo Matias Vecino, autore del gol decisivo nello spareggio Champions del 2018, sembra essere in vantaggio su Barella con la conferma di Sensi e Brozovic. Difesa classica davanti ad Handanovic: giocheranno Godin, il grande ex De Vrij e Skriniar. Nella Lazio invece giocano i titolari: possibilità per Bastos in difesa, ma Stefan Radu resta favorito per completare, con Acerbi e Luiz Felipe, il reparto davanti a Strakosha. Manuel Lazzari si riprende la fascia destra con Lulic dall’altra parte, in mezzo opera Lucas Leiva stretto tra le due mezzali di grande qualità che saranno Sergej Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Joaquin Correa, di conseguenza, sarà ancora una volta impiegato come partner offensivo di Immobile; attenzione a Caicedo, ma senza scossoni la Lazio che giocherà a San Siro dovrebbe essere questa.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Inter Lazio, le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai ci dicono che la squadra favorita è quella nerazzurra: il segno 1 per la sua vittoria vale infatti 2,05 volte la somma messa sul piatto contro il valore di 3,60 volte la quota investita, che è stato posto sull’eventualità del successo esterno regolata dal segno 2. Per il pareggio dovrete scommettere sul segno X, e in questo caso andreste a guadagnare una cifra corrispondente a 3,45 volte quanto puntato.



