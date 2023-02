Diretta/ Sampdoria Inter streaming video tv: Stankovic ritrova San Siro (Serie A)

DIRETTA SAMPDORIA INTER: OSPITI SUPER FAVORITI!

La diretta Sampdoria Inter, in programma lunedì 13 febbraio alle ore 20.45, vede i neroazzurri chiamati a vincere per toccare quota quindici successi stagionali in Serie A. Gli uomini di Inzaghi faranno visita ad una Sampdoria ferita, beffata da un rigore al nono minuto di recupero della ripresa nello scorso turno con il Monza terminato 2-2. Reduce invece dalla prestigiosa vittoria di misura nel derby col Milan la squadra nerazzurra con Lautaro Martinez match-winner.

In casa la Sampdoria non ha mai regalato una gioia ai propri tifosi: sono infatti zero le vittorie al Ferraris con due pareggi e ben otto sconfitte con due gol fatti e sedici subiti. Zoppica anche l’Inter in trasferta, anche se naturalmente non è paragonabile alla debacle blucerchiata. Detto ciò, i neroazzurri sono a quota quattro sconfitte lontano da San Siro con cinque successi e un solo pari (2-2 col Monza).

SAMPDORIA INTER STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Sampdoria Inter sarà possibile vederla su Dazn, piattaforma che detiene i diritti delle gare di Serie A e che renderà disponibile il servizio attraverso l’abbonamento mensile oppure annuale.

Sarà possibile per di più attraverso streaming video assistere alla visione dell’incontro Sampdoria Inter scaricando l’applicazione sia su smartphone che su tablet o anche tramite una Smart Tv.

SAMPDORIA INTER PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Sampdoria Inter vede i blucerchiati scendere in campo col 3-4-1-2: Audero indosserà i guantoni mentre Amione, Nuytinck e Murru difenderanno la metà campo ligure. Zanoli, Rincon, un confermatissimo Winks e Augello comporranno il quartetto di centrocampo. Djuricic sarà il trequartista mentre Gabbiadini e Lammers proveranno a fare le fortune di Stankovic.

Risposta neroazzurra con il 3-5-2 di Inzaghi. Onana sarà tra i pali. L’ex Skriniar con Acerbi e Bastoni difenderanno dietro al centrocampo folto con Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco. Davanti torna la LuLa con Lukaku e Lautaro in coppia.

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Le quote della diretta Sampdoria Inter vedono secondo Snai i neroazzurri partire favoriti e non di poco. La quota di 1.44 testimonia la supremazia sulla carta neroazzurra rispetto al 4.50 del pari e 7.50 del segno 1.

La quota relativa al segno Gol, entrambe le squadre a segno, è dato a 1.93 contro l’1.77 del No Gol. Riuscirà la Samp ad uscire a sorpresa imbattuta? La quota è 2.75.

