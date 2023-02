Diretta Monza Sampdoria/ Streaming video tv: blucerchiati appesi a un filo! (Serie A)

DIRETTA MONZA SAMPDORIA: BRIANZOLI IN VOLO!

Monza Sampdoria, partita diretta dall’arbitro Danilo Chiffi, va in scena alle ore 20:45 di lunedì 6 febbraio presso l’U-Power Stadium: è uno dei posticipi nella 21^ giornata di Serie A 2022-2023 e una sfida davvero delicata per i blucerchiati, che ci arrivano con il penultimo posto in classifica, 9 punti in 20 gare e una situazione francamente complicatissima da risollevare. Nell’ultimo turno la Sampdoria ha perso anche a Bergamo, e dunque i margini di errore sono adesso ridotti all’osso per un Dejan Stankovic che, francamente, potrebbe anche non terminare la stagione su questa panchina.

Diretta/ Sampdoria Roma Primavera (risultato finale 2-1): la decide Muller Cecchini!

Vola invece il Monza, che per la seconda volta in campionato ha battuto la Juventus: storico il 2-0 dell’Allianz Stadium, soprattutto importantissimo perché ha permesso ai brianzoli di portarsi a +12 sulla zona retrocessione, un margine di tutto rispetto che ora Raffaele Palladino può gestire senza affanni, pur non potendo ancora mollare il colpo. Aspettando di scoprire quello che succederà nella diretta di Monza Sampdoria, proviamo a fare qualche considerazione circa le scelte che i due allenatori opereranno in campo, andando a leggere insieme le probabili formazioni della partita.

Sampdoria nei guai con Ferrero: rischio fallimento/ Manca ricapitalizzazione e...

DIRETTA MONZA SAMPDORIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Sampdoria sarà disponibile anche sui canali della televisione satellitare, trattandosi del posticipo del lunedì: l’appuntamento sarà quindi riservato agli abbonati, che in assenza di un televisore potranno seguire Monza Sampdoria anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi, attivando l’applicazione Sky Go. La mobilità su PC, tablet e smartphone sarà poi disponibile anche grazie alla piattaforma DAZN (sempre per i clienti), che come sappiamo anche per questa stagione fornisce tutti i match del campionato di Serie A.

CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Birindelli non si muove, Marrone va in Serie C

PROBABILI FORMAZIONI MONZA SAMPDORIA

Sensi è squalificato, ma è l’unico indisponibile per Palladino nella diretta Monza Sampdoria: nel suo 3-4-2-1 dunque Pessina e Rovella dovrebbero rimanere gli interni di centrocampo, con Samuele Birindelli sempre favorito a destra e l’inossidabile Carlos Augusto a sinistra. Davanti a Di Gregorio si dispongono Marlon, Pablo Marì e Izzo che ormai compongono il terzetto titolare del Monza; poi ecco l’attacco, con Caprari che dovrebbe fare ancora una volta un passo indietro per affiancare Ciurria come trequartista, la prima punta dovrebbe essere Petagna ma ovviamente attenzione a Gytkjaer e Dany Mota.

Stankovic rischia di perdere Omar Colley, dunque in difesa potrebbe dare spazio al nuovo arrivato Gunter che affiancherebbe Amione e Nuytinck (con Audero tra i pali), a centrocampo invece il volto nuovo – che però abbiamo già visto con la Sampdoria – è quello di Winks, pronto a fare coppia con Rincon mentre sulle fasce si valuta la condizione di un Sabiri non al top, dunque a destra potrebbe operare Léris con Augello sull’altro versante, senza troppe sorprese. Djuricic agirebbe in qualità di trequartista; a formare la coppia d’attacco invece dovremmo vedere ancora una volta Gabbiadini e Lammers, da valutare eventualmente l’impiego di Quagliarella a partita in corso.

QUOTE E PRONOSTICO

Per avere un quadro approfondito del pronostico sulla diretta di Monza Sampdoria, andiamo a vedere quali siano le quote emesse dall’agenzia Snai per la partita valida per la 21^ giornata di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1,80 volte quanto messo sul piatto; il segno X per il pareggio porta in dote una somma corrispondente a 3,50 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo della formazione ospite, la vostra vincita ammonterebbe a 4,75 volte l’importo che avrete scelto di investire con questo bookmaker.











© RIPRODUZIONE RISERVATA