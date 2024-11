DIRETTA SAMPDORIA JUVENTUS PRIMAVERA: DUE SQUADRE IN CRISI

Oggi pomeriggio sabato 23 novembre 2024, con inizio alle ore 13.00, ci terrà compagnia la diretta Sampdoria Juventus Primavera, un match sicuramente stuzzicante per ripartire dopo la pausa, nel contesto della dodicesima giornata del Campionato Primavera 1. Uno sguardo alla classifica ci indica che si affronteranno due squadre in crisi nella diretta Sampdoria Juventus Primavera, anche se i contesti sono ben differenti, come indicano i 17 punti della Juventus a fronte degli appena 5 della Sampdoria fanalino di coda.

Per i bianconeri è crisi nel senso che la Juventus Primavera ha raccolto solamente 4 punti nelle ultime cinque giornate, una frenata brusca dopo un inizio di stagione che era stato decisamente più promettente. Prima della sosta era arrivato un pareggio casalingo contro il Bologna, per muovere la classifica ma senza una vera e propria scossa. Per la Sampdoria invece è evidentemente una crisi sotto ogni punto di vista, aggravata dalla sconfitta contro l’Udinese che ha permesso ai friulani di scavalcare proprio i doriani, lasciando loro l’ultimo posto. Chi si risolleverà nella diretta Sampdoria Juventus Primavera?

SAMPDORIA JUVENTUS PRIMAVERA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE

Dopo la sosta non cambiano logicamente le modalità per seguire la diretta Sampdoria Juventus Primavera in tv, che sarà visibile gratuitamente per tutti sui canali di Sportitalia, punto di riferimento costante per tutte le partite del Campionato Primavera 1, come ormai da qualche stagione. Di conseguenza il sito Internet e l’app di Sportitalia offriranno anche il servizio della diretta streaming video Sampdoria Juventus Primavera, sempre gratuitamente per tutti.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA JUVENTUS PRIMAVERA

Passiamo ora all’analisi delle probabili formazioni per la diretta Sampdoria Juventus Primavera. Malanca è squalificato, Alessandro Lupi dovrebbe proporre i blucerchiati con un possibile modulo 4-2-3-1 con Ceppi in porta e davanti a lui i quattro difensori Papasergio, Zeqiraj, D’Amore e Ovalle Santos; in mediana un ruolo delicato sarà affidato a Patrignani e Valisena; infine in attacco potremmo pensare a Ofoma, Forte e Golfo alle spalle di Leonardi, anche se resta forte pure la candidatura di Bacic.

Francesco Magnanelli potrebbe invece scegliere il modulo 3-5-2 per la sua Juventus Primavera. Qui Verde, Gil e Martinez dovrebbero formare la difesa a tre davanti al portiere Vinarcik; nel folto centrocampo bianconero a cinque indichiamo Pagnucco a destra, Nisci come esterno sinistro e in mezzo a loro Crapisto come perno centrale e le due mezzali Ngana e Boufandar; infine, la coppia d’attacco dovrebbe essere formata da Di Biase e Lopez Comellas.