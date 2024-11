DIRETTA UDINESE SAMPDORIA PRIMAVERA, SI SALVI CHI PUÒ

Rispettivamente ultima e penultima, la diretta Udinese Sampdoria Primavera mette in palio tre punti fondamentali per scappare dalla crisi per ambedue le formazioni. La gara si giocherà domenica 10 novembre 2024 alle ore 12:30.

I friulani sono reduci da un campionato di sole sconfitte, a parte la vittoria contro il Verona in trasferta per 3-1. Gli ultimi risultati sono stati invece il 3-1 incassato dalla Lazio, 2-0 dal Genoa, 3-2 dal Bologna e il più recente 1-0 contro il Torino.

Diretta/ Atalanta Udinese (risultato 0-0) streaming video tv: c'è l'ex Samardzic, via! (10 novembre 2024)

La Sampdoria invece conta due punti in più degli avversari grazie ai pareggi, tra l’altro consecutivi, con Empoli e Monza per 1-1 e 2-2. L’unica vittoria resta il 2-1 di Cesena del 20 settembre. Le ultime due gare sono state entrambe perse con Lazio e Bologna.

DOVE VEDERE DIRETTA TV UDINESE SAMPDORIA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Come per tutte le partite del massimo campionato giovanile, la diretta tv Udinese Sampdoria Primavera si potrà vedere su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. Per quanto concerne invece la diretta streaming, bisognerà recarsi sull’applicazione o sito web.

DIRETTA/ Pisa Sampdoria (risultato finale 3-0): Angori la chiude! (Serie B, 9 novembre 2024)

LE PROBABILI FORMAZIONI UDINESE SAMPDORIA PRIMAVERA

Ora guardiamo assieme quelle che sono le probabili formazioni Udinese Sampdoria. I bianconeri scenderanno in campo con il 3-5-2: in porta Cassin, difeso da Palma, Olivo e Guessand. Agiranno esterni Lazzaro e Bozza con Pejicic, De Crescenzo e Conti a centrocampo. In avanti Bonin-Pizarro.

La Sampdoria replica con l’assetto tattico 3-4-3 Tra i pali ci sarà Scardigno, protetto dal terzetto D’Amore, Blanca e Zeqiraj. Da destra verso sinistra in mediana Thiago, Valisena, Casalino e Santos. Il tridente vedrà Leonardi, Forte e Lukisa.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE UDINESE SAMPDORIA PRIMAVERA

x

DIRETTA/ Torino Udinese Primavera (risultato finale 1-0): la decide Raballo! (4 novembre 2024)