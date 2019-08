Diretta Sampdoria Lazio/ Streaming video tv: scontro dal sapore europeo (Serie A)

Sampdoria Lazio si gioca alle ore 20:45 di domenica 25 agosto, per la prima giornata del campionato di Serie A 2019-2020: a Marassi c’è subito una sfida di grande interesse, perché le due squadre sulla carta lotteranno per le posizioni europee. La Lazio, che ha vinto la Coppa Italia e per l’ennesima volta sarà impegnata in Europa League, vuole sostanzialmente provare a prendersi quella qualificazione in Champions sfuggita in maniera beffarda un paio di stagioni fa, con Simone Inzaghi che si appresta a diventare l’allenatore più presente nel club e vuole riscriverne la storia. La Sampdoria, che possiamo definire un’incompiuta secondo i suoi obiettivi, ha salutato Giampaolo dopo tre stagioni affidandosi ad Eusebio Di Francesco, reduce dall’esonero di Roma dove però aveva anche raccolto una semifinale di Champions League. Già aria di derby personale per lui; noi ci mettiamo in trepidante attesa della diretta di Sampdoria Lazio, nel frattempo possiamo valutare le scelte dei due allenatori analizzando le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Lazio sarà un’esclusiva riservata agli abbonati della televisione satellitare: i canali cui fare riferimento in questo caso sono quelli di Sky Sport relativi al pacchetto Calcio (servirà una sottoscrizione specifica), in alternativa come sempre sarà possibile seguire la partita anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie al servizio di diretta streaming video mediante l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA LAZIO

Di Francesco affronta Sampdoria Lazio con una squadra che ha un solo nuovo acquisto: Murillo, tornato in Italia dopo l’esperienza con l’Inter e schierato al fianco di Colley nel pacchetto arretrato a protezione di Audero. Bereszynski e Murru saranno i due terzini, a centrocampo Ekdal il regista con Linetty e Jankto che dovranno giostrare sulle mezzali. Modulo simile a quello dello scorso anno: “salta” il trequartista e si gioca con il tridente, dunque Gabbiadini e Caprari si allargano per supportare Quagliarella, capocannoniere dell’ultimo campionato. La Lazio invece dovrebbe presentare Vavro insieme ad Acerbi e Stefan Radu, con Strakosha tra i pali; anche qui però la squadra ricalca di fatto quella dello scorso torneo. A centrocampo infatti giocano Lucas Leiva e Milinkovic-Savic, che potrebbe ancora partire nei prossimi giorni ma pare destinato a restare; Lulic a sinistra, dall’altra parte possibile prima per Manuel Lazzari con Luis Alberto che invece affiancherà Joaquin Correa tra le linee, andando ad appoggiare Ciro Immobile che una volta di più sarà chiamato a realizzare gol pesanti.

QUOTE E PRONOSTICO

In Sampdoria Lazio sono i biancocelesti ad essere favoriti, almeno secondo le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: questo bookmaker ha quotato 2,25 volte la somma messa sul piatto l’eventualità della vittoria esterna – per la quale dovrete giocare il segno 2 – contro il valore di 3,25 che accompagna il segno 1 per il successo dei blucerchiati. Regolata dal segno X, l’eventualità del pareggio vi farebbe guadagnare una somma pari a 3,35 volte quanto investito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA