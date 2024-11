DIRETTA LAZIO LECCE PRIMAVERA: UN ANTICIPO STUZZICANTE

Si alzerà già alle ore 11.30 di stamattina, venerdì 29 novembre 2024, il sipario sulla tredicesima giornata grazie alla diretta Lazio Lecce Primavera, un anticipo sicuramente intrigante. Sotto i riflettori ci saranno soprattutto i padroni di casa, perché la Lazio arriva dalla sconfitta contro il Torino che ha determinato una frenata biancoceleste nel gruppo di testa, che però vede naturalmente i capitolini ancora molto ambiziosi e pronti a ricominciare a fare punti nella diretta Lazio Lecce Primavera, anche se non sarà così semplice.

DIRETTA/ Venezia Lecce (risultato finale 0-1): la decide Dorgu! (25 novembre 2024)

I giallorossi salentini (colori che daranno sapore di derby) sono infatti reduci da una bellissima vittoria contro il Milan, che ha rilanciato le ambizioni di una squadra che con 14 punti non dovrebbe rischiare troppo in ottica salvezza e magari potrebbe pensare a recitare un ruolo da outsider verso quartieri più nobili, se oggi riuscisse un altro colpaccio contro una big. La posta in palio è quindi alta, che cosa ci dirà la diretta Lazio Lecce Primavera?

DIRETTA/ Lecce Milan Primavera (risultato finale 2-0): una vittoria preziosa! (oggi 23 novembre 2024)

LAZIO LECCE PRIMAVERA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE

La partita dovrà fare i conti con l’anomala collocazione già al venerdì mattina, ma non cambiano le modalità per seguire la diretta Lazio Lecce Primavera in tv: naturalmente sono quelle ben note a chi segue il Campionato Primavera 1, cioè in chiaro per tutti sui canali di Sportitalia, oppure la possibilità di usufruire tramite il sito Internet e l’app di Sportitalia del servizio della diretta streaming video Lazio Lecce Primavera, sempre gratis per tutti.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO LECCE PRIMAVERA

Andiamo adesso a scoprire qualche notizia circa le probabili formazioni per la diretta Lazio Lecce Primavera. Per i padroni di casa, mister Stefano Sanderra potrebbe prevedere un modulo 3-5-2 con Renzetti in porta; la difesa a tre composta da Zazza, Bordoni e Petta (è squalificato infatti Bordon); in mediana Munoz come perno centrale affiancato dalle due mezzali Di Tommaso e Pinelli, più i due esterni Ferrari a destra e Milani a sinistra, mentre il tandem d’attacco potrebbe vedere in campo dal primo minuto Balde e D’Agostini.

Petagna al Venezia?/ Calciomercato, tra le opzioni dell'attaccante anche il Lecce (oggi 20 novembre 2024)

Squalificato ancora una volta Rafailă, per mister Giuseppe Scurto il portiere titolare del Lecce Primavera potrebbe essere Sakho Dramé, protetto da Ubani, Pehlivanov, Esposito e Addo schierati da destra a sinistra nella difesa a quattro salentina, secondo il modulo 4-3-3. A centrocampo potrebbero essere Kovac, Gorter e Winkelmann a giocare dal primo minuto, infine il tridente d’attacco potrebbe prevedere le ali Daka e Delle Monache ai fianchi di Bertolucci come prima punta.