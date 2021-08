Diretta Sampdoria Milan/ Streaming video DAZN: il Diavolo apre a Marassi (Serie A)

DIRETTA SAMPDORIA MILAN: PIOLI RIPARTE DA MARASSI

Sampdoria Milan va in scena, in diretta dal Luigi Ferraris, alle ore 20:45 di lunedì 23 agosto: è Marassi a ospitare il primo Monday Night della Serie A 2021-2022, la partita che chiude la prima giornata è entusiasmante perché ci presenta una Sampdoria che, dato l’addio all’ottimo Claudio Ranieri, riparte da un Roberto D’Aversa a caccia di riscatto dopo la retrocessione con il Parma, e che deve provare a far fare il salto di qualità a una squadra che nelle ultime stagioni si è sempre fermata un passo prima di lottare davvero per le posizioni europee.

A Genova arriva un Milan in grande spolvero: dopo otto anni è finalmente tornato in Champions League e ha chiuso lo scorso campionato al secondo posto, avendolo anche condotto per larghi tratti. Stefano Pioli resta più saldo che mai l’allenatore della squadra, ma ora con il doppio impegno e qualche addio illustre saprà confermarsi? Cominciamo a scoprire quello che succederà nella diretta di Sampdoria Milan: aspettando che si giochi proviamo a fare qualche valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA SAMPDORIA MILAN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Milan è affidata a Sky Sport Calcio: questa infatti è una delle tre partite che per la prima giornata di Serie A vengono trasmesse sulla televisione satellitare, dunque gli abbonati dovranno selezionare il numero 202 del decoder e avranno anche la possibilità della diretta streaming video con l’applicazione Sky Go. Ovviamente sappiamo bene che per quest’anno i diritti tv per la massima serie sono in mano a DAZN: i clienti di questa piattaforma, di conseguenza, avranno comunque accesso alle immagini del match.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA MILAN

Con D’Aversa i blucerchiati passano al 4-2-3-1: in Sampdoria Milan c’è qualche ballottaggio ancora aperto, in difesa Murillo se la gioca con Alex Ferrari (Omar Colley l’altro centrale) per proteggere Audero, con due terzini che saranno Bereszynski e Augello senza sorprese. A centrocampo invece il testa a testa riguarda Ekdal e Adrien Silva, mentre Thorsby quest’anno sarà il mediano titolare; Damsgaard, reduce da un grande Europeo, rischia comunque sulla pressione di Jankto, accettando che Candreva e Gabbiadini siano gli altri due giocatori che partiranno alle spalle dell’eterno Quagliarella. Modulo speculare per Pioli, che aspetta Ibrahimovic e ha perso anche Kessié: a centrocampo quindi la cerniera è formata da Tonali e Bennacer, mentre ovviamente ci sarà l’esordio di Maignan tra i pali. Alla prima senza Gigio Donnarumma, il Milan potrebbe avere Giroud come centravanti e una linea che, alle spalle del francese, vedrebbe titolari Saelemaekers, Brahim Diaz e Rebic; lo spagnolo sarà di fatto il post-Calhanoglu avendo molti più minuti, in difesa Tomori e Kjaer non sono in discussione così come i due terzini, Calabria e Theo Hernández.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai, tra le altre, ha tracciato un pronostico per Sampdoria Milan, e dunque possiamo andare a vedere cosa ci dicano le quote per la partita di Serie A. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 4,00 volte quanto messo sul piatto; il segno X che identifica l’eventualità del pareggio porta in dote una vincita pari a 3,50 volte la posta mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo ospite, ha un valore che ammonta a 1,90 volte l’importo investito con questo bookmaker.



